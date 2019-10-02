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原來柯南的鼻子最難畫 日本動畫大師透露每個人物都愛

2019-10-02 17:52聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

曾做過「柯南」、「哆啦Ａ夢」等動畫的日本動畫大師小幡公春今天到屏東大學演講，透露在製作這些動畫的過程中，每個人物他都很喜歡，唯獨覺得柯南的鼻子比較難畫，但後來也習慣了；他在演講中特別現場展示手繪功力，吸引文化創意產業學系、視覺藝術學系及應用日語學系上百名師生到場聆聽。

屏東大學文化創意產業學系助理教授張重金表示，日本是動畫大國，但目前仍維持手繪動畫，當地的手繪動畫師被形容是「爆肝行業」，不過日本創造的動畫商機，卻是引領世界，因此特別邀請小幡公春老師到學校分享日本動漫產業的盛況。

小幡公春不只是日本第一線的動畫原畫師與監製導演外，也是東京動漫專門學校的校長，作育英才無數。執導監製過許多家喻戶曉熱門動畫，包括「火影忍者」、「名偵探柯南」、「哆啦A夢」、「蠟筆小新」、「麵包超人」、「妖怪手錶」等。

屏東大學校長古源光表示，「名偵探柯南」等知名動畫，陪伴著無數小孩成長，包括自己家裡的三個女兒也是，他的女兒甚至因受柯南的影響，因此攻讀認知心理學。

張重金表示，日本是世界當今仍保持傳統手繪動畫製作方式的國家，後製才使用電腦上色或描繪完稿，在全球動漫產業獨樹一格，並居於執牛耳的地位。

小幡公春老師表示， 台灣的動畫師過去都幫歐美代工，台日之間交流比較少，現歐美以3D動畫為主，日本仍維持2D動畫， 因此傳統手繪的技術還要再精進，也希望兩國未來有更多的交流互動。

小幡老師此行到屏東大學，除親自示範日本動畫作業方式，並介紹有關日本學習動畫、就業等相關問題，為日後有心想前往日本學習、留學或打工的同學提供第一線的情報。

日本動畫大師小幡公春（中）今天到屏東大學演講，並親自示範手繪功力。記者翁禎霞／攝...
日本動畫大師小幡公春（中）今天到屏東大學演講，並親自示範手繪功力。記者翁禎霞／攝影
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日本動畫大師小幡公春（前排左三）今天到屏東大學演講，吸引文化創意產業學系、視覺藝...
日本動畫大師小幡公春（前排左三）今天到屏東大學演講，吸引文化創意產業學系、視覺藝術學系及應用日語學系上百名師生到場聆聽。記者翁禎霞／攝影
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動畫柯南屏東

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