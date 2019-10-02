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韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

韓國瑜出席高流挨批救選票 高市府：政治口水

2019-10-02 16:58中央社 高雄2日電

Wecare高雄批評高市長韓國瑜發表高流識別系統救年輕人選票，高市文化局今天回應，與其說「收割前朝、蹭熱度」，其實是為前朝善後；城市建設不能停，希望停止政治口水。

高雄市長韓國瑜今天出席高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）識別系統及網站發布記者會，Wecare高雄發起人尹立在臉書貼文指出，韓國瑜連這個都要開記者會，是「為了年輕人支持度，來個救命的強心針？」

尹立表示，「高流」原定今年底完工，韓國瑜接手後追加新台幣2.5億元預算，工期更延宕到明年才完工，招商進駐績效還掛零。

高雄市政府文化局指出，「高流」工程經費原編列新台幣54.5億，後因工程延宕增至69.5億，監察院早在民國105年2月糾正高市府，後來又因103年預算執行率偏低、進度嚴重落後，經國發會評核為丙等，導致4名市府官員遭懲處。

文化局表示，「高流」工程經費追加主因是興建期間配合相關執照及外審結果，辦理必要變更設計的衍生費用，從104年8月開工迄今辦理相關變更設計及結算數量追加所需金額，並非市府另外新增項目才追加經費。

至於被指招商掛零，文化局指出，「高流」大部分工程雖尚未完工，但招商團隊仍於工程期間持續鎖定數家國內外大型經營團隊密切聯繫，包括音樂主題餐酒館、精釀啤酒商、錄音室、音樂品牌、多角化經營的商業集團等，持續與具經營潛力的廠商洽談合作機會。

韓國瑜文化局2020選舉

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