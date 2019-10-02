台灣設計展開展 推出屏東限定便當

2019-10-02 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台灣設計展即將開展，屏東縣政府與未來式、日本JR東日本鐵路便當合作，運用屏東食材製作6款「好屏幸福便當」，及2種屏東口味限定鐵路便當，將在設計展期間限定販售，另有多款利用百種屏東食材，設計出來的屏東特色便當，未來也會導入市場，成為市售商品。

屏東縣長潘孟安、未來市共同創辦人汪麗琴、JR東日本台灣事業開發石黑陽一董事長、福華大飯店集團執行長廖秀梅今天在記者會上，共同推薦專為台灣設計展所推出的限定便當及五星級甜點、屏東在地咖啡。

未來市共同創辦人汪麗琴指出，便當不是永遠只有排骨和雞腿，還有太多厲害的東西，像是屏東歸來牛蒡、滿州雨來菇、瑪家紅藜等，每道菜都經主廚精心料理，每道菜都是一種滋味，為了充份展現屏東農產的豐富滋味，設計展加碼推出包含兩種沙拉便當在內的六式組合，大家可以上網預訂、確保取件。