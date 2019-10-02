金門家扶建扶幼館經費短缺 后湖許氏宗親會慨捐10萬元

2019-10-02 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門家扶中心刻正興建兒童扶幼館，且經費短缺，財團法人金門縣后湖許氏宗親文教基金會得知這項訊息，在今天下午兩點，由基金會董事長許庸文率領執行長許丕瑩、副理事長許永贊及宗親長老等一行，前往金門家扶中心，捐助建館經費10萬元，由中心扶幼委員李淑賢及中心主任李桂平代表接受善款，李桂平也再三感謝各界的捐輸與關懷，充實扶幼館的建館經費。

金門縣后湖許氏宗親文教基金會董事長許庸文表示，他得知金門家扶中心自農曆過年後，兒童扶幼館建館費用籌措情形每下愈況，基金會經過內部的會議討論通過，決定伸出援手幫忙金門家扶中心10萬元，在扶幼館建館的事務上，希望能使上力有所幫忙。

許庸文也承諾，往後在兒童扶幼館建館事務上如有需協助，願意再盡個人的力量，繼續協助金門家扶中心完成蓋館的任務。

基金會執行長許丕瑩表示，財團法人金門縣后湖許氏宗親文教基金會成立於民國103年，隔年就開始辦理獎助學金活動，鼓勵許氏子弟致力於課業的學習上。隨後業務擴展到急難救助、公所個案轉案的協助、不定期義診活動、社會服務工作等項目，開始伸出觸角，拓展基金會的服務種類，展開多元的服務項目。