6日海洋生態文化節 來高雄茄萣搧海風、玩風帆

2019-10-02 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄茄萣擁有全台最大的內海，還有國際享富盛名的黑面琵鷺棲地，可惜多年來兩大觀光資源未能有效統合，高雄市茄萣區觀光發展協會為此結合在地產官學界搭建平台，集結群力準備推展海洋遊程，本月6日以「茄萣海洋生態文化節」打頭陣，邀各界來茄萣體驗不同的海洋休閒。

來高雄茄萣，除了到假日漁市採購新鮮魚貨，還能怎麼玩？預計6日在茄萣情人碼頭登場的「茄萣海洋生態文化節」，將集結所有在地觀光亮點，公開全新玩法。當日有風帆船、獨木舟、風浪板體驗，還有一場海上風情音樂趴，可以享受海風吹拂，悅耳音樂，並大啖蚵仔麵線、白香餅，開心暢玩。

高雄市茄萣區觀光協會理事長郭淑娥表示，「茄萣」雖是僻靜小漁村，興達港情人碼頭卻是全台唯一的內海休閒水域。鄰近的茄萣濕地，每年更有黑面琵鷺前來棲息，這兩大得天獨厚的生態資源都是絕佳籌碼，可惜過去未能有效統合，興達港甚至淪於「蚊子港」汙名。

郭淑娥說，其實興達港情人碼頭擁有廣達38公頃的內海，長期有風帆船及水域休閒業者進駐，不必遠國外，在這裡就能玩風帆船、獨木舟、水上摩托車或滑水。另茄萣濕地每年約400隻黑琵報到，是珍貴的候鳥生態，10月6日配合「海洋生態文化節」，在茄萣濕地遊客中心亦有場攝影展，別開生面加入影音導覽。