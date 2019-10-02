影╱雙層巴士首次到屏東 因為太熱還得「戴斗笠」！

2019-10-02 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



在國外流行的雙層巴士，在台灣設計展期間將首次在屏東行駛，由於市區尚未完全管線地下化，縣府選定兩條沒有電線經過的路線，讓民眾試乘，不過屏東天氣真的很熱，今天試乘時，連屏東縣長潘孟安都說「這搭完一趟就得敷面膜了」，主辦單位特別在車上備有斗笠，讓民眾在搭乘敞篷公車時使用，也算「屏東味」。

屏東10月熱鬧滾滾，台灣設計展及國慶焰火同時登場，屏東縣政府首次推出雙層巴士觀光服務，自本月5日至20日台灣設計展期間，免費提供民眾體驗，以不同的「高度」遊覽屏東市區。

雙層巴士今天首次公開亮相，總計53個座位，包含上層備有冷氣空間10位、開頂區28位、沙發區6位，下層座位9位（含有無障礙區1位），設計展活動期間每日行駛14:30、16:00、18:00、19:30四個班次，自屏東轉運站路側候車亭發車，主要繞行屏東市區景點，從將軍之屋（勝利星村）、演武場、台糖縣民公園紙漿廠、萬年溪景觀橋，再回到屏東火車站，全程約50分鐘。

屏東縣長潘孟安今天特別試乘，由於屏東天氣太熱，車上還備有斗笠讓民眾遮陽，潘孟安表示，這是屏東第一次出現雙層巴士，希望以更開闊的視角來看屏東市的改變，車上將由有導覽人員提供解說服務。晚上經過屏東公園的生命樹，也會點亮迎接，帶給大家更多的驚喜。

此外，縣府也規畫屏東市公車1日遊行程，民眾只要在「屏東小旅行」接駁車上，向服務人員購買50元一日券，即可暢遊設計展各展場勝利星村、菸葉廠、台糖縣民公園，及屏東市和平公園、永大公園、演武場、職人町等景點。