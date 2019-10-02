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興達電廠秋冬停機減煤 環保局稽查檢視機組

2019-10-02 16:13中央社 高雄2日電

為改善秋冬季節的空氣品質，高雄市環保局要求興達電廠的4部燃煤機組10月到隔年3月一半停機，一半減煤35%，同時派員稽查機組停機情形，只要違反許可，依法重罰並廢止許可證。

秋冬季節南部空氣品質惡化，環保局對空污出重拳，要求興達電廠兩台燃煤機組停機，另一半機組減煤35%。

環保局今天發布新聞稿指出，派員到興達電廠稽查，檢視廠方是否落實停機和減煤，若違反許可核定內容，會依空污法第62條處新台幣10萬至2000萬元罰鍰；若情節重大，還將依空污法第96條命令停工，必要時並得廢止許可證。

環保局指出，依規定明年3月31日前，興達電廠需停止至少2部燃煤機組，目前停機的是1號及4號燃煤機組。昨日2號機組生煤用量每小時為104公噸，生煤用量61.2%；3號機組生煤用量每小時為119公噸，生煤用量64%，均小於65%的規定，排放濃度也都低於法規標準。

環保局說明，空污減量措施除了興達電廠秋冬停機減煤，還配合加嚴燃燒設備排放標準、大型工廠減量協談、鍋爐改燒天然氣等措施，交通污染部分也要求高雄港商船限用含硫成分0.5%以下的燃料油、二行程機車淘汰等，對降低空氣污染會有助益。

空污空氣品質高雄港

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