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高雄流行音樂中心 識別系統意象展海洋城市魅力

2019-10-02 14:29中央社 高雄2日電

高雄流行音樂中心（高流）明年底將開幕，高流今天上午舉行識別系統CI暨官方網站發布記者會，識別系統CI結合海浪與五線譜意象，展現海洋城市魅力。

高雄市長韓國瑜上午與高流董事長、高市文化局長林思伶共同主持發布記者會。

記者會上首度公布高流官網與CI識別系統意象，設計主軸圍繞「海洋音樂」主題，展現海洋城市的魅力，高流的Logo由曾統籌4屆金曲獎視覺設計的JL DESIGN團隊操刀，設計將海洋與音樂意象融為一體，圖標由五線譜延伸描繪聲浪湧起、蓄勢待發姿態，並以粗硬筆直的線條表現高雄的直率。

官方網站則由版塊設計團隊設計，汲取音樂及海浪元素，利用簡潔線條等創意元素，象徵高流的創新，展現高雄城市魅力。

韓國瑜表示，不同年代有不同風格的流行音樂，表現的手法雖不同，但都有屬於那個年代的聲音質感與旋律特色。高雄流行音樂中心啟用後，將是國內扶植流行音樂最重要的場域，市府會本著支持流行音樂產業發展的立場，讓流行音樂更多元、更精采，扶植本土同時接軌國際，為高雄發聲。

林思伶指出，未來高雄流行音樂中心將透過音樂，帶動台灣音樂產業有更多元化與國際化的合作交流，持續為高雄及台灣流行音樂產業注入新活力，以豐沛的音樂能量見證高雄的今昔美好魅力。

她表示，高流預定在年底推出大型測試場演出，屆時將同步檢視表演廳空間軟硬體性能。

另外，高流官網公布象徵開幕前系列暖場訊息的展開，包括明年農曆過年前夕推出廟埕台語演唱會活動，將音樂帶進市民生活，激起民眾對音樂的想像，拉近觀眾與新台語流行音樂文化的距離。

韓國瑜台語

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