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屏東監獄辦座談 為出監收容人回歸社會作銜接

2019-10-02 14:02聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東監獄昨天（1日）舉辦收容人出監前返家自立復歸服務「社會給力，助我自立-家庭溫馨懇親活動暨家屬座談會」，針對即將出監之收容人，鼓勵其及家屬參加出監前復歸銜接服務，結合社政、勞政、衛政、更保等在地資源，辦理家庭溫馨懇親活動暨家屬座談會，期使收容人順利復歸社會為重要目標。

法務部有鑑於收容人復歸社會所面臨的最大問題，莫過於找不到工作及出監後的適應社會生活等問題，本監遂積極推展運用社會資源服務轉銜機制，結合社團法人社工者協會、屏東縣家庭教育中心、屏東縣潮州就業服務中心、財團法人臺灣更生保護會屏東分會、合作金庫東港分行等機關團體共同挹注社會資源來投入舉辦懇親座談會，藉由本次懇親座談的實行，讓收容人家屬了解家庭支持對收容人的重要性，及如何尋求社會支援服務功能，提升復歸後成功的可能性。

座談會主題包含家庭支持、生涯規劃、更生就業輔導、衛生教育、法治教育、金融知識宣導、生活訓練與社會服務、求職面談技巧等多元方案，期許建立收容人復歸後自信，於出監前妥善做好職涯規畫，並藉由社會多面向資源的幫助，使收容人就業能無縫接軌，順利復歸社會，重新展開職涯的新旅程。

屏東監獄昨天（1日）舉辦收容人出監前返家自立復歸服務「社會給力，助我自立-家庭溫...
屏東監獄昨天（1日）舉辦收容人出監前返家自立復歸服務「社會給力，助我自立-家庭溫馨懇親活動暨家屬座談會」。圖／屏東監獄提供
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屏東監獄昨天（1日）舉辦收容人出監前返家自立復歸服務「社會給力，助我自立-家庭溫...
屏東監獄昨天（1日）舉辦收容人出監前返家自立復歸服務「社會給力，助我自立-家庭溫馨懇親活動暨家屬座談會」。圖／屏東監獄提供
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