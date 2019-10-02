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降空汙！興達電廠停兩部燃煤機組 環保局查核符合標準

2019-10-02 13:40聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市環保局秋冬季降空汙揮重拳，要求興達電廠4部燃煤機組自10月至隔年3月停機一半機組，另一半機組減煤35%。環保局今表示，1日派員進場查核，確認2部已停機，另2部生煤用量降至65%以下，符合許可要求。

環保局說，未來將持續監督興達電廠燃煤機組運作狀況，若違反許可內容，將依空汙法第62條處10萬至2千萬元罰鍰；情節重大者將依空汙法第96條停工，必要時得廢止許可證。

環保局表示，至明（2020）年3月31日前，興達電廠須停至少二部燃煤機組，目前1號及4號燃煤機組停機，運轉中的2號機組生煤用量為104公噸／小時，生煤用量61.2%，3號機組生煤用量為119公噸／小時，生煤用量64%，均小於65%，排放濃度也低於法規標準。

環保局說，高雄市除了興達電廠秋冬停機減煤，還配合加嚴燃燒設備排放標準、大型工廠減量協談、鍋爐改燒天然氣等措施，讓工廠排放量比去（107）年同期減少超過3.2座中油大林煉油廠的硫氧化物年排放量。

在降低交通汙染部分，環保局表示，高雄港商船已全面限用含硫0.5%以下的燃料油，二行程機車則淘汰1萬8362輛，一、二期柴油大客貨車淘汰935輛，數量分居全國第一、二名，對降低空氣汙染有明顯助益。

為加快達成空氣實質改善的目標，環保局說下一部將推動高雄市電力設施加嚴標準、跨區合作預防應變、秋冬工廠聯合稽查、洗街長度加倍，以全力備戰今年的秋冬空汙。

高雄市環保局1日派員到興達電廠查核，確認2部燃煤機組已停機，另2部生煤用量降至6...
高雄市環保局1日派員到興達電廠查核，確認2部燃煤機組已停機，另2部生煤用量降至65%以下，符合許可要求。圖／高雄市環保局提供
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高雄興達電廠4部燃煤機組自10月至隔年3月停機一半機組，另一半機組減煤35%。環...
高雄興達電廠4部燃煤機組自10月至隔年3月停機一半機組，另一半機組減煤35%。環保局1日派員進場查核，確認2部已停機，另2部生煤用量降至65%以下，符合許可要求。圖／高雄市環保局提供
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