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高雄流行音樂中心 發布海洋意象網站及CI識別系統

2019-10-02 13:23聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

開工3年、預定明年完工啟用的高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）終於有「門面」了！高流今舉行「識別系統CI暨網站發布記者會」，高雄市長韓國瑜文化局長暨高流董事長林思伶共同主持揭幕，見證以「海洋音樂」為設計主軸的識別系統CI及海洋意象官網，林思伶說「高流終於能跟全台與國際的音樂職人連上線！」

高流的識別系統CI，是由四屆金曲獎視覺設計統籌的JL DESIGN團隊操刀，設計融合高雄地景「海洋」，將海與音樂融為一體，成為一道五線譜上的新浪潮。圖標則由五線譜延伸，以粗硬筆直的線條，描繪聲浪湧起、蓄勢待發的姿態，表現高雄的直率與聲音初始狀態。

高雄市長韓國瑜表示，流行音樂中心由文化局、工務局及市府團隊、文化部大力推動，明年啟用後，會有6千席室內大表演場，可容納1萬人的戶外表演空間，硬體蓋完後，所有精采節目都會一個一個填進去，南台灣未來有音樂、電視電影、街舞等精彩節目，流行音樂中心一定能大放異彩。

韓國瑜說，每個年代都有不同流行音樂背景，小時候是流行兒歌、人人琅琅上口，左鄰右舍都會唱「哥哥爸爸真偉大」，再大一點唱羅大佑的「童年」，當兵時如果在外島，就是「綠島小夜曲」，音樂一直陪著我們成長，高雄曾邀到蕭敬騰、魔力紅、五月天等重量級表演團隊來演唱，明年高流啟用後，更將成為南台灣音樂重鎮。

林思伶也說，CI識別系統反映了一個組織的基調，除了山與海的浪潮動態，也反映了對於流行音樂潮的感受，CI發布與網站連結發表後，高流將與全台、國際的音樂職人，以及熱愛流行音樂朋友們連上線。

「高流歷經非常多的辛苦，才有今天這樣的進度」，林思伶說，她要感謝工務局新工處團隊及文化局籌辦人員，在這段期間付出的心血，可能有許多流汗與委屈，新市府團隊也努力去面對每個問題、並想辦法解決，希望這麼美麗的建築可讓全世界都知道。

林思伶表示，高流雖然要到明年底才正式營運，今年底就會有測試場，測試高流中心表演廳的軟硬體性能，明年開幕前也會有一系列活動，包括農曆年前，會將台語流行歌曲帶到高雄的廟埕，在這個閩南語流行歌曲的重鎮，邀老中青三代一起來支持參與，展現高雄的熱情、陽光與海洋性格。

高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）因籌辦過程延宕，曾遭監察院糾正，201...
高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）因籌辦過程延宕，曾遭監察院糾正，2016年8月才開工，又因變更設計追加預算，預定明年完工啟用。圖／截自高雄流行音樂中心臉書
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高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）今舉行「識別系統CI暨網站發布記者會」...
高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）今舉行「識別系統CI暨網站發布記者會」，市長韓國瑜與工務、文化、教育等市府團隊及設計團隊均出席。記者蔡容喬／攝影
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高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）今發表「門面」，識別系統CI結合了五線...
高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）今發表「門面」，識別系統CI結合了五線譜與海浪意象，描繪聲浪湧起、蓄勢待發的姿態。圖／高流提供
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高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）今發表識別系統CI與網站等「門面」。記...
高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）今發表識別系統CI與網站等「門面」。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜文化局

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