高雄流行音樂中心 發布海洋意象網站及CI識別系統

2019-10-02 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



開工3年、預定明年完工啟用的高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）終於有「門面」了！高流今舉行「識別系統CI暨網站發布記者會」，高雄市長韓國瑜、文化局長暨高流董事長林思伶共同主持揭幕，見證以「海洋音樂」為設計主軸的識別系統CI及海洋意象官網，林思伶說「高流終於能跟全台與國際的音樂職人連上線！」

高流的識別系統CI，是由四屆金曲獎視覺設計統籌的JL DESIGN團隊操刀，設計融合高雄地景「海洋」，將海與音樂融為一體，成為一道五線譜上的新浪潮。圖標則由五線譜延伸，以粗硬筆直的線條，描繪聲浪湧起、蓄勢待發的姿態，表現高雄的直率與聲音初始狀態。

高雄市長韓國瑜表示，流行音樂中心由文化局、工務局及市府團隊、文化部大力推動，明年啟用後，會有6千席室內大表演場，可容納1萬人的戶外表演空間，硬體蓋完後，所有精采節目都會一個一個填進去，南台灣未來有音樂、電視電影、街舞等精彩節目，流行音樂中心一定能大放異彩。

韓國瑜說，每個年代都有不同流行音樂背景，小時候是流行兒歌、人人琅琅上口，左鄰右舍都會唱「哥哥爸爸真偉大」，再大一點唱羅大佑的「童年」，當兵時如果在外島，就是「綠島小夜曲」，音樂一直陪著我們成長，高雄曾邀到蕭敬騰、魔力紅、五月天等重量級表演團隊來演唱，明年高流啟用後，更將成為南台灣音樂重鎮。

林思伶也說，CI識別系統反映了一個組織的基調，除了山與海的浪潮動態，也反映了對於流行音樂潮的感受，CI發布與網站連結發表後，高流將與全台、國際的音樂職人，以及熱愛流行音樂朋友們連上線。

「高流歷經非常多的辛苦，才有今天這樣的進度」，林思伶說，她要感謝工務局新工處團隊及文化局籌辦人員，在這段期間付出的心血，可能有許多流汗與委屈，新市府團隊也努力去面對每個問題、並想辦法解決，希望這麼美麗的建築可讓全世界都知道。