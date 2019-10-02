高市社局長答覆議員質詢：五月天演唱會 沒用氣爆善款

2019-10-02 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市民進黨議員康裕成（左）今天質詢社會局長黃淵源五月天樂團演唱會是否用氣爆善款5000萬元？黃淵源表示沒有。圖／翻攝康裕成臉書 分享 facebook

高雄市藍綠陣營就高雄氣爆善款用途互有攻防，爭論不斷，其中藍營議員有人8月間上政論節目時指五月天樂團在氣爆重建到一段時到高雄義演，用了善款5000萬元，引起一片譁然。高雄市民進黨議員康裕成今天在議會社政部門質詢中質詢社會局長黃淵源，黃淵源表示，五月天樂團的演唱會並沒有使用氣爆善款。

康裕成說，這是高雄市長韓國瑜團隊首次公開澄清五月天樂團的演唱會沒有使用氣爆善款。

高雄藍營從高雄市社會局主管的氣爆善款使用資料中歸納分析，發現不管一般用途捐款或指定用途的捐款，都有不少被用在「非」災區或災民身上，最近一一對外公布；其中有議員8月間上電視政論節目時說五月天演唱會使用了氣爆善款。

康裕成今天上午質詢社會局長黃淵源，黃淵源說五月天演唱會沒有使用氣爆善款。

國民黨籍市議員陳麗娜表示，氣爆善款給觀光局的指定捐款中，是有一筆100萬元用在五月天演唱會的行政費用，包括一些工作人員費用和雜項費用。康裕成說，這100萬元應該是觀光局用來協助演唱會進行的支出，不是五月天樂團所用。

康裕成把今天的質詢放上臉書，到中午止有近700人上網肯定她的質詢，也為她打氣。