交通新制上路 高市電動自行車違規最多

2019-10-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



多項交通新制昨天上路，高雄市警方發現，首日新制執法，以電動自行車違規最多。警方在10月將繼續加強取締電動自行車違規等交通新制執法，維護用路人安全，也呼籲民眾別違規免得傷荷包。

昨天交通新制上路，高雄市警方共取締電動自行車違規268件，其中未戴安全帽254件、超速8件、擅自變更原有設備6件；另汽機車行近行人穿越道或轉彎，未禮讓視覺障礙者有3件、大廈保全人員在道路攔阻人、車通行，妨礙交通2件。

高雄市警交通大隊表示，依據道路交通管理處罰條例，電動自行車屬於慢車，不用考照即可上路，愈來愈多人使用，但未依規定車道行駛，嚴重影響行人路權，甚至違規改裝、未戴安全帽導事故頻傳，在交通新制上路第一天，以電動自行車違規最多，市警局配合警政署，到10月31日加強取締違反交通新制的違規行為，期望在最短期間，改善道路交通環境，防制各項交通事故發生。

據高雄市警局統計，電動自行車事故近3年一再攀升，2017年發生310件，418人受傷、去年發生414件，更造成2人死亡、536受傷、今年1月至8月發生已發生299件，已造成2人死亡、379人受傷。