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秋食海味正對時 高雄翰品酒店推海味料理冠軍菜

2019-10-02 00:24聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府海洋局為推廣高雄海味日前辦「2019高雄海味料理大賽」，邀高雄知名餐飲飯店主廚發揮創意用海洋五寶限定魚食材入菜，經激烈競賽後由翰品酒店勇奪冠軍，為讓老饕也能品嘗美味，飯店今天起推出冠軍料理。

海洋局主辦的料理大賽，以高雄海味五寶鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑魚與虱目魚為食材。獲得第一名的翰品酒店以這五種魚各設計五道料理。

比賽結合飯店三家餐廳主廚的精湛廚藝，包括本館的品日料、港都茶樓以及館外餐飲品中信茶樓，上這三家餐廳分別可以吃到1至2道的冠軍菜。位在夢時代8樓的品中信茶樓推出完整的五道料理，讓老饕一次滿足味蕾。

飯店業者說，冠軍菜是採用高雄五寶與在地蔬果，融合傳統與創新手法打造的在地優質海鮮料理，有元寶秋刀覆蛋衣、芋香海味石斑、鮪魚佐旺來豆醬、玉荷蕉香魷魚捲270元、復刻虱目魚燥飯。

元寶秋刀覆蛋衣是利用高雄五寶中的秋刀魚佐以高雄在地蔬果包含菱角泥、酪梨等食材，最上方再以蛋衣包覆，融合傳統與創新手法。

復刻虱目魚燥飯將魚肚、魚身炸過，魚肚調味下去滷收汁，魚身炸到酥脆做魚鬆，另將魚肚粒、小黃瓜、蕃茄、青木瓜置於白飯上跟荷包蛋，最後撒上魚鬆，魚塊吸足醬香，吃起來滿嘴噴香。

高雄是海洋都市，漁業資源相當豐富及多元化，海鮮是高雄很重要的元素。這次將得獎菜色列入餐飲菜單中販售，就是要讓消費者都可享受在地海鮮料理。五寶入菜料理即日起到11月30日止，只要至夢時代8樓品中信茶樓享用海味冠軍名菜可享9折優惠，另贈送魚造型鉛筆袋一只，贈完為止。

元寶秋刀覆蛋衣。記者謝梅芬／攝影
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玉荷蕉香魷魚捲，造型可愛彷彿是霜淇淋。記者謝梅芬／攝影
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鮪魚佐旺來豆醬。記者謝梅芬／攝影
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玉荷蕉香魷魚捲。記者謝梅芬／攝影
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高雄市政府海洋局辦「2019高雄海味料理大賽」，邀高雄知名餐飲飯店主廚發揮創意用...
高雄市政府海洋局辦「2019高雄海味料理大賽」，邀高雄知名餐飲飯店主廚發揮創意用海洋五寶限定魚食材入菜，經激烈競賽後由翰品酒店勇奪冠軍，為讓老饕也能品嘗美味，飯店今天起推出冠軍料理。記者謝梅芬／攝影
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芋香海味石斑。記者謝梅芬／攝影
芋香海味石斑。記者謝梅芬／攝影
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復刻虱目魚燥飯。記者謝梅芬／攝影
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