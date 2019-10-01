台電施作台南七股高壓電塔 居民抗議：拆電塔改地下化

2019-10-01 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台電再生能源處在七股施設國聖橋高壓電塔，引起地方民意強烈反彈，台南市議員陳昆和等民代與七股居民，今天下午在七股國聖橋下持白布條抗議，居民訴求要求地下化，否則抗爭到底。出席的河川局及台電官員表示，會將地方意見帶回研議，一定會重視地方民意的。

因七股居民強烈反對台電施作高壓電塔，市議員陳昆和今邀集第六河川局、台電及台南市府等相關單位協商，七股多位里長及數十位民眾持白布條抗議。陳昆和表示，台電出席的官員層級愈來愈低，之前說要和地方召開協調會，也多次食言未履行承諾，漠視七股民意，將會看到後果。

七股居民表示，不反對綠電，但反對施作高壓電塔，台17線沿線都地下化，國聖橋以南也都地下化，為何以北到七股卻不能地下化？只是為了幫財團省錢，卻不顧老百姓安危嗎？農民種農作物就說會阻礙水源，不能在河床栽種高莖作物，卻准許台電在河床施作高壓電塔，要求河川局應對位於河床的高壓電塔是否影響水流重作評估。

陳昆和說，台電公司電生能源處於七股台鹽土地規畫太陽光電第五期計畫，將施設161千伏南濱至七股線，預計興建3座高壓電塔，引起地方民眾恐慌。他曾於市政總質詢提出國聖橋高壓電塔應拆除提案，建請台電將已設的3座電塔拆除並改為地下化，但台電回覆並無拆除改設地下化的規畫。