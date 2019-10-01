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「老兵召集令」號角響起 首日老兵熱情回金參與

2019-10-01 19:12聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣政府舉辦的「老兵召集令」活動自今天起展開，一早就湧入一群群老兵，熱情響應，準備搶頭香，陸軍官校專修班第35期更專程組團返金參與，他們全穿上草綠色軍服到機場集合，並即興演唱《陸軍官校校歌》及《夜襲》曲目，他們的快閃演出，也引起機場的騷動，不少民眾搶著拍照，大家形容宛如一股「草綠色旋風」。

「老兵召集令」活動自宣布以來，就在軍友間形成討論，陸軍官校專修班第35期為支持這項活動，號召更多同袍回來，首日就率先組團蒞金，成員包含台灣各地同期同學及家屬共23人，一抵達尚義機場，就馬上到老兵召集令櫃台所設置的更衣室換穿草綠服，在各地搭機到金的同學集合完畢後，在機場即興演唱《陸軍官校校歌》及《夜襲》曲目，他們將展開三天二夜活動，並重回海防據點活動。

今日活動還有不少意外的巧合，有2位老兵同年同月日生，一前一後排隊參加活動，兩人蒞金年代相當，一位是虎軍部隊，一位是班超部隊。一住台北、一住台中，兩位本來不認識的老兵，竟然因為這次活動，有了連結，兩人得知後，也很開心，直說「好巧喔！」，還一起合影留念。

縣府觀光處長丁健剛表示，此次活動已經成功達到淡季推廣觀光之目的，看到老兵們攜家帶眷的返金，產生加乘效果，將有效提昇本縣觀光產值。諮詢老兵召集令酒品申領規範，除了老兵本人外，更有想為家中長輩金門老兵圓夢的家屬子女們，這些諮詢者紛紛表示，重返金門，回到當年服役據點看看，是長輩牽掛一生的心願。

觀光處指出，今年活動規範，除與任一指定據點合照外，老兵需提供在金門服役佐證文件、身份證、7日內來金機票(若設籍金門尚需回程機票)，以上四項缺一就不能申領酒品；並請特別注意者尚有持船票進入金門亦屬不受理範圍。相關活動資訊可上金門觀光旅遊網查詢(https://kinmen.travel/)，洽詢電話：082-324194。

老兵金門機場

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