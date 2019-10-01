台灣設計展教育展區 小學生邊玩邊學菸葉廠變學習樂園

2019-10-01 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



透過環島淨灘任務，除讓學生們認識家鄉的土地，也學習守護海洋環境。記者江國豪／攝影 分享 facebook 台灣設計展5日將登場，位在屏東菸葉廠的衛星展區「屏東教育設計展」，以「底家哦」為主題試營運，民生國小學生搶先體驗，並展開一場刺激又有趣的「蟲洞冒險」，而故事主角「太空怪物」更會不定時出現在會場中，和闖關者玩起「鬼抓人」，讓孩子們玩得不亦樂乎。

教育設計展以閩南語「底家哦」為題，首創以在地教育為核心設計的展覽體驗，以天文探索、本位教材、海洋關懷等3大教育主軸融入展場中，

在蟲洞冒險過程中，可聆聽山神說故事，也能對著小米精靈說悄悄話，錄下自己的生活經驗，守護關於屏東的記憶。關卡設計是發想自，屏東縣為全台第一個，以原住民本位教育開發教材的縣市。

另外，遊戲中還有任務要解，透過環島淨灘任務，除讓學生們認識家鄉的土地，也學習守護海洋環境。展場中設計讓小朋友騎乘學步車，在指定的時間內撿拾海洋上的寶特瓶。這項遊戲發想，是起源於墾丁國小每年由校長與老師，帶領學生以自行車環恆春半島，並清理沿線的海洋廢棄物的教育案例。

屏縣府教育處長江國梁表示，教育設計展讓孩子能有視覺、聽覺與觸覺等感官刺激，另外，也能實地認識菸葉廠歷史，更有52所學校將輪流展示美學、科學、理念、探索等4大面向的教育成果，待展覽正式開幕後ㄝ會盡力安排全縣166間國小學生都能來體驗。

策展團隊雜學校創辦人蘇仰志打破一般大眾對於學習的刻板印象，以沉浸式體驗和故事情境包裝設計，從展場感受屏東教育的核心精神「在這裡學習」的獨特價值。