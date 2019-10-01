通勤「撞」況多 高雄市交通局長提醒移工「惜命」

2019-10-01 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國際移工來台工作日漸頻繁，但不少人因為不熟交通法令，上下班通勤「撞」況百出，日前還有2名菲律賓移工雙載自撞身亡。高雄市交通局長鄭永祥今天化身「鄭老師」，前往經濟部加工出口區高雄園區宣講交通法規，希杜絕移工通勤災害一再發生。

加工出口區高雄園區廠商目前僱用1700多名國際移工，他們多數使用電動車及單車代步，但不少人誤解騎電動車或單車就不必遵守交通規則！今年9月初2名菲律賓移工假日騎車雙載出遊，就在內門區自撞身亡。

高雄市交通局長鄭永祥赴加工出口區高雄園區與移工座談，結果有移工好奇提問「別人紅燈、是否代表我就是綠燈，可以通行」，鄭永祥當下進行機會教育，提醒移工騎車時不要看到橫向號誌是紅燈就急著起步，才能避免意外。

他說，在路口時即使沒有看到標誌，行駛在同方向有2個車道以上的慢車，就要進行「兩段式左轉」。他更提醒，加工區內常有大型車輛出入，騎車的移工要注意保持安全距離，避免大車因為內輪差產生視線死角而受傷，除此，酒後更是別騎車。

交通局告訴移工，目前紅12B公車有開抵加工出口區內，串接捷運、輕軌站，轉乘方便。前鎮公車站也匯集多條公車路線，可多加善用。現在使用電子票證搭公車及轉乘捷運、輕軌都十分優惠，新推出的MNGo卡，用優惠月票價格就可得到多元運具服務。