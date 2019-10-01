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61歲女客服經理遭裁員 她轉戰網路創業做烘焙

2019-10-01 15:16聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

61歲的王美雲去年無預警遭資遣後，萌生了創業賣甜點的念頭，陸續接受必要的技能訓練...
61歲的王美雲去年無預警遭資遣後，萌生了創業賣甜點的念頭，陸續接受必要的技能訓練與品牌行銷課程，順利創立個人品牌，目前已開始在臉書接單，彈性工作型態讓她更有餘裕安排銀髮生活。記者蔡容喬／攝影
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61歲的王美雲擔任有線電視公司客服經理20多年，卻在去年無預警遭資遣，萌生了創業賣甜點的念頭。她參加職訓班學烘焙糕餅和伴手禮製作後，再到勞動部南區銀髮人才資源中心上培育課程及輔導，順利創立個人品牌，開始在臉書接單，彈性工作型態讓她更有餘裕安排銀髮生活。王美雲說，失業後原本驚慌失措，調整心態後重新出發，從自己有興趣的烘焙開始，經營個人事業後，更有信心能開創職場第二春。

王美雪年輕時曾開過早餐店，原本就對烹飪、餐飲有興趣，失業期間參加烘焙糕餅伴手禮製作的職訓課程，學會製作甜點的技術能力，從雪Q餅、蛋黃酥、中式喜餅等，她將手做成品帶給親友分享，大獲好評，結訓後決定創業賣甜點。不過因缺乏品牌行銷概念，王美雲進一步接受品牌行銷課程，學習透過多樣化的行銷手法及通路拓展產品，因應民眾對食安的重視，王美雲還為產品取得食品檢驗合格證書，讓消費者更安心。

「60正好、70剛好、80美好，我60歲了，身體還是健康有活力，想繼續在勞動市場上展現自我價值！」王美雲累積了20多年客服處理經驗，自認有處事圓融、姿態柔軟等特點，去年5月無預警失業後，曾四處投遞履歷，卻因職場對高齡人力需求有限，四處碰壁，直到參加南區銀髮中心駐點宣傳活動後，才對再就業重燃信心。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，南區銀髮中心推動銀髮人才運用服務，協助銀髮族重現勞動價值並提升工作表現，10月19日將在高雄市文化中心圓形廣場舉辦「2019你我的職場 青銀party成果展示嘉年華會」，詳情可洽07-2222778。

甜點失業職場

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