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「大哥」藝展讓人超驚艷 脫胎漆器市價20萬

2019-10-01 14:32聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

高牆內的「大哥」，真是多才多藝！福建更生保護會即將成立屆滿30年，福建更生保護會結合法務部矯正署所屬矯正機關15個監所共同舉辦「更生及矯正藝文成果展」，展出國內收容人的優良工藝作品，包括書畫、漆器、陶藝、雕刻等精選工藝作品30多件，當中最引人關注的莫過於台中監獄的脫胎漆器，手藝精細，據說市價超過20萬，歡迎民眾踴躍前往觀賞。

這項特別的展出活動今天中午在金門尚義機場舉行，包括法務部政務次長陳明堂、法務部保護司黃司長玉垣、法務部矯正署黃署長俊棠等人都蒞臨金門指導，與福建更生保護會董事長林邦樑（福建高等檢察署金門檢查分署檢察長）、金門高分院院長洪曉能、金門地方法院院長莊深淵、金門地檢署檢察長洪家源、金門監獄典獄長楊益彰、金門航空站主任洪念慈等人共同參與揭展剪綵活動。

林邦樑表示，福建更生保護會成立於民國 78年11月 11 日更生保護節，今年適逢創會屆滿30週年，該舉辦更生30週年慶，此次展出的作品為全台15個監獄所提供的作品，經遊選國內收容人優良工藝作品，展出至11月30日止。

陳明堂則說，此次參展每一件作品都是收容人專注與淬鍊的精心之作，每一件作品都述說著生命的堅強與璀璨，每一件作品都是獨一無二的，都有它獨特的故事與內涵，期許能藉由航空站龐大的進出人流，將高牆內精緻與深富意義的藝文作品，呈現在社會大眾面前，以和諧柔性的方式，讓社會大眾瞭解更生保護的意義，進而去接納更生人。

與會長官及來賓逛了一圈，都對「大哥」、「大姊」們的作品讚歎不已，表示很多文藝作品，已經達令人驚艷之水準，堅信創作能力與才華是可以培養出來的，對於更生保護與矯正教化之成果均表示肯定。

據了解，此次展品中最吸睛的就是台中監獄的漆器，據說，當中一個脫胎漆器市價超過20萬，志工說，做法是先利用土、竹架製成內胎，在其上藉由漆的可塑性及麻布的張力，將麻布跟漆層交互重疊，待乾固後，將內胎除去，最後只剩下漆和布的結合體，因而器體相當輕盈，還有堅韌、歷久、易於造型等優點，相當不容易，甚至裝漆器的箱子，比它本身還重。

「更生及矯正藝文成果展」今天在金門機場開展，展出全國各監獄的收容人創作精品，與會...
「更生及矯正藝文成果展」今天在金門機場開展，展出全國各監獄的收容人創作精品，與會貴賓共同剪綵揭幕。記者蔡家蓁／攝影
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「大哥」、「大姊」的作品超驚艷，有些作品做工精細，引人駐足觀賞。記者蔡家蓁／攝影
「大哥」、「大姊」的作品超驚艷，有些作品做工精細，引人駐足觀賞。記者蔡家蓁／攝影
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此次展品中最吸睛的就是台中監獄的漆器，據說，這個脫胎漆器市價超過20萬，志工說，...
此次展品中最吸睛的就是台中監獄的漆器，據說，這個脫胎漆器市價超過20萬，志工說，做法是先利用土、竹架製成內胎，在其上藉由漆的可塑性及麻布的張力，將麻布跟漆層交互重疊，待乾固後，將內胎除去，漆器相當輕盈。 記者蔡家蓁／攝影
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福建更生保護會即將成立屆滿30年，今天在金門機場舉辦「更生及矯正藝文成果展」，展...
福建更生保護會即將成立屆滿30年，今天在金門機場舉辦「更生及矯正藝文成果展」，展出全國各監獄的收容人創作精品，讓與會貴賓讚嘆不已。記者蔡家蓁／攝影
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金門福建監獄

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