獨居長輩遊航空館 阿公興奮「以前我專門管飛機的」

2019-10-01 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄大寮區獨居伍姓老翁，年輕時曾在空軍服役，對飛機相當熟悉，今早他赴航空教育展示館參加老人秋遊活動，變裝成飛行員，年少軍旅生活的情景全浮上心頭，回憶無限，他興奮地說，「以前我專門管飛機的」，沒想到50多年後還有機會看到各種飛機！

華山基金會高市B區邀請伍阿公等372名來自各鄉鎮的弱勢長輩及義工參加秋季郊遊。今年安排走訪航空教育展示館，讓老人家換裝擔任飛行員、留下難忘回憶。

年近七旬，獨居於高雄市大寮區一處四合院的伍姓阿公，早年當過空軍，今天獲知要到航空館看飛機，興奮的把當年的退伍令都帶來。

華山基金會社工表示，伍阿公未婚，沒有子嗣，與兄弟姊妹也都失聯，平日住在破陋的四合院，少有機會與人互動，十分孤單，華山基金會從今年開始提供到宅陪伴。伍阿公早年從軍時對飛機相當孰悉，這次特別邀請他參加郊遊軍，希望能回味一下軍旅生活，也多與其他長輩交朋友。

第一次參加華山秋遊活的伍阿公，看到航空館內有著各式飛機，掩不住興奮地說，「以前我就負責管理飛機」。