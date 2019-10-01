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此路是我家！內門住戶又圍路 安養院長輩三聲無奈

2019-10-01 12:37聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市內門區番子路3個月前發生住戶圍路衝突，昨天起又有人施設圍籬限制人車通行，今早內門區公所人員獲報前往關切。圍路住戶說，道路屬於私人土地，不滿鄰近安養院車子出入頻繁妨礙安寧，圍路表達抗議。警方表示，番子路是既成道路，即使沒有徵收也不能私自圍路，只要有人檢舉就會依法辦理。

內門區番子路位於內門紫竹寺附近，道路通行近半世紀沒有徵收用地。多名道路地主不滿萃文佛恩養護院，今年6月，劉姓地主曾圍路限制通行，昨天起，另名鄭姓地主又再度圍路，只要是前往養護院的人車無法通行。

104年，內門紫竹寺禁止養護院車子通行廟宇土地，養護院改走番子路，此次番子路又被封，人車被迫改走另條蜿蜒又無法會車的產業道路。養護院董事長黃碧恭表示，養護院現有172名長輩，天天有人要去醫院看診或洗腎，道路被封，車子改走危險替代道路，道路安全堪憂。

鄭姓地主說，道路中有50坪用地是自家土地，養護院出入車輛多，生活品質受影響，應該適度回饋鄉里；封路只針對養護院，不會阻礙社區其他人通行。

旗山警分局交通組表示，曾會同市府工務局、內門公所等單位會勘爭議路段，番子路確實是既成道路，依法不可擅自封路，今年7月，警方已針對初次封路的地主開單告發，且依據妨礙自由罪移送法辦；此次封路尚未接獲報案，只要有人檢舉就會依法辦理。

萃文佛恩養護院內現有住名172人，連探望家屬的車子也被阻攔，院內長輩感到很無奈。...
萃文佛恩養護院內現有住名172人，連探望家屬的車子也被阻攔，院內長輩感到很無奈。記者徐白櫻／攝影
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高雄市內門區番子路是多年既成道路，鄭姓里民在住家前方設立圍籬管制通行。記者徐白櫻...
高雄市內門區番子路是多年既成道路，鄭姓里民在住家前方設立圍籬管制通行。記者徐白櫻／攝影
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受番子路管制通行影響，養護院車子改走狹小的產業道路，會車十分困難。記者徐白櫻／攝...
受番子路管制通行影響，養護院車子改走狹小的產業道路，會車十分困難。記者徐白櫻／攝影
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圍路的鄭姓住戶（中）說，政府多年未徵收道路土地，因不滿生活品質受影響才圍路爭取權...
圍路的鄭姓住戶（中）說，政府多年未徵收道路土地，因不滿生活品質受影響才圍路爭取權益。記者徐白櫻／攝影
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安養院洗腎替代道路

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