高雄推出「限量國慶禮包」 全台OK超商也能訂購！

2019-10-01 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



慶祝中華民國108歲的生日，高雄市政府規畫系列「璀璨高雄、光輝十月」潮國慶活動！高雄市觀光局首度推出限量國慶禮包，因有許多人反映，不熟悉網路訂購方式，觀光局說，在全台OK便利超商也可以訂購，民眾屆時可以穿限量潮T和高雄市長韓國瑜及10月觀光代言人吳比參加升旗典禮。

高雄市政府推出的潮國慶系列活動，韓國瑜年輕人一起參加10月10日上午7點，在高雄展覽館前的潮國慶萬人升旗典禮。

觀光局今年首度與民間合作，推出有Q版韓國瑜市長及觀光局吉祥物高雄熊雙IP的限量2萬份「國慶禮包」，包裝以美濃客家花布設計，內含高雄市一日交通暢遊卡、高雄熊夾腳拖、國慶紀念鴨舌帽，隨手扇、T恤、束口袋等。每套含運費定價1450元，未來還會有一定比例挹注高雄觀光！

國慶禮包開放至今，引起熱烈回響，不過有許多人反映，對於網路訂購不熟悉，想訂訂不到，十分著急！為便利更多民眾搶購，業者與全台902家OK便利商店合作，開放以「OK go多媒體機」做購買付款的服務，嘉惠更多想購買國慶禮包的民眾。