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影／摔落2米深溝牛隻動彈不得 警民合力「吊牛」搶救

2019-10-01 10:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

搶救落溝牛！內埔警分局網路巡邏得知臉書社團《內埔鄉》，上個月29日凌晨有民眾po文，指稱萬巒鄉泗溝水佛恩寺旁的水溝內，有牛掉進水溝卡住了。立即派遣內埔所副所長潘春風、警員李嘉祥、楊上紋到場，發現往萬巒大橋的產業道路上，確有一頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內，整頭牛卡住動彈不得，在旁圍觀的近20名民眾；且牛隻本身虛弱無力，無法站立，研判已掉溝多日，緊急通知拖吊業者展開吊牛大作戰。

警方表示民間拖吊業者到場協助，原先2條吊繩放下後，一前一後套住前頸與後腿，眼見就要成功，卻又擔心拉起吊繩恐扯斷牛脖子而作罷。在一陣討論後，先將牛隻微微吊起，在牛身使用第3條吊繩，前、中、後安全而平穩將牛緩緩順利拉起，令現場民眾鬆都了一口氣，而拖吊車將該牛放置到拖吊車上，載往牠平日活動的草皮，將其身體扶正並調整為坐姿，確認安全無虞後，眾人才放心離去。

而臉書貼文仍有多位網友心繫牛隻安危，隔日清晨，內埔警分局員警再返回現場，拍攝短片並留言表示，該牛已開始進食，同時也找到飼主施予後續妥善的照料，並各位網友安心。

警方表示該則貼文共湧入上百個留言與上千個讚，獲得廣大回響，網友除了幫該牛加油打氣，更感謝警方熱心救援，成功解救受困牛隻。分局長蔡耀順表示，同仁主動伸出援手，與消防、民眾協力，共同完成「解救牛牛大作戰」的任務，是社會正面能量傳遞的最佳典範。

萬巒大橋的產業道路上，有頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內長達數日，警方獲報展開「吊牛...
萬巒大橋的產業道路上，有頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內長達數日，警方獲報展開「吊牛救援」。圖／內埔分局提供
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萬巒大橋的產業道路上，有頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內長達數日，警方獲報展開「吊牛...
萬巒大橋的產業道路上，有頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內長達數日，警方獲報展開「吊牛救援」。圖／內埔分局提供
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萬巒大橋的產業道路上，有頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內長達數日，警方獲報展開「吊牛...
萬巒大橋的產業道路上，有頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內長達數日，警方獲報展開「吊牛救援」。圖／內埔分局提供
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