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洪恆珠將出線攪亂選情？潘孟安：綠營候選人得再拼一點

2019-10-01 10:00聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東地區立法委席次從3席縮減為2席，而立法院長蘇嘉全太太洪恆珠，仍對登記參選躍躍欲試。第一選區綠營分裂危機若未解除，將衝擊現任立委鍾佳濱選情，最壞情況恐怕屏東不因只席次被縮減少一席在中央發聲，恐怕也因為選票無法集中，而多丟一席。屏東縣長潘孟安，今早在媒體人周玉蔻廣播節目中表示，目前專注縣政對於選情不太清楚，但參選是每個人的權利，現在民進黨的候選人得再拚一點了。

潘孟安先是認為，選區席次計算確實有問題，屏東縣人口組成多元，扣除原住民人口後，仍有77萬人，但反觀南投縣47萬人有2席；屏東也只有2席，兩者差距30萬人，以小數點來算會有問題。

而被問到蘇嘉全太太洪恆珠，仍在基層展開競選活動，黨中央是否有試圖幫忙化解分裂嗎？「我不是候選人，只是輔選者」潘說，目前還沒跟蘇嘉全或黨中央討論到這個問題，未來局勢怎麼變化，還沒到最後，坦白講自己也不知道，洪會不會選還是未知數，但我想蘇嘉全一定會幫忙勸。但參選是每個人的權利，民進黨派出的候選人現在只能再拼一點了。

而外傳，是因蘇嘉全姪子蘇震清想爭取不分區提名提名，因此以洪作為政治籌碼，潘孟安表示對選舉比較少捉摸，目前還是以縣政為主，不過身為民進黨的從政黨員，當然還是要輔選黨提名的候選人。選區少一席，不分區補一席也是必然，也相信黨中央有機制。

屏東縣長潘孟安，今早上廣播節目聊到屏東立委選情。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》...
屏東縣長潘孟安，今早上廣播節目聊到屏東立委選情。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
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屏東縣長潘孟安，今早上廣播節目聊到屏東立委選情。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》...
屏東縣長潘孟安，今早上廣播節目聊到屏東立委選情。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
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屏東縣蘇嘉全民進黨2020立委選舉2020選舉屏東縣立委

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