洪恆珠將出線攪亂選情？潘孟安：綠營候選人得再拼一點

2019-10-01 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東地區立法委席次從3席縮減為2席，而立法院長蘇嘉全太太洪恆珠，仍對登記參選躍躍欲試。第一選區綠營分裂危機若未解除，將衝擊現任立委鍾佳濱選情，最壞情況恐怕屏東不因只席次被縮減少一席在中央發聲，恐怕也因為選票無法集中，而多丟一席。屏東縣長潘孟安，今早在媒體人周玉蔻廣播節目中表示，目前專注縣政對於選情不太清楚，但參選是每個人的權利，現在民進黨的候選人得再拚一點了。

潘孟安先是認為，選區席次計算確實有問題，屏東縣人口組成多元，扣除原住民人口後，仍有77萬人，但反觀南投縣47萬人有2席；屏東也只有2席，兩者差距30萬人，以小數點來算會有問題。

而被問到蘇嘉全太太洪恆珠，仍在基層展開競選活動，黨中央是否有試圖幫忙化解分裂嗎？「我不是候選人，只是輔選者」潘說，目前還沒跟蘇嘉全或黨中央討論到這個問題，未來局勢怎麼變化，還沒到最後，坦白講自己也不知道，洪會不會選還是未知數，但我想蘇嘉全一定會幫忙勸。但參選是每個人的權利，民進黨派出的候選人現在只能再拼一點了。