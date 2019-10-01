親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

優惠整理包／10月1日國際咖啡日 星巴克、7-11買1送1

台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

日本美女書法家崗西佑奈（左）及台灣意象書法家陳世憲（右），共同為愛河創作長達12...
日本美女書法家崗西佑奈（左）及台灣意象書法家陳世憲（右），共同為愛河創作長達120公尺的浪漫情詩，獻給高雄。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄愛河從去年至今人氣不墜，高雄市觀光局與高雄華納獅子會舉辦「台日共創、愛在河畔」書法公益活動，29日邀日本美女書法家崗西佑奈及台灣意象書法家陳世憲，共同為愛河創作長達120公尺的浪漫情詩，獻給高雄，這幅書法橫跨愛河兩端，未來將懸掛在愛河沿岸，供愛之船導覽給外國遊客觀賞，行銷高雄之美。

7歲就接觸書法的崗西佑奈，不僅在紙墨上書寫，也結合壓克力顏料在畫布上揮毫，字與曲線頗具禪意，網路更盛傳岡西的提字具有神奇的「集客力」，是日本知名書法家。

這場書法藝術秀長達120公尺，寬1公尺，準備了近6公升的廣告顏料及超大型毛筆，台日兩位書法大師須在40分鐘內共同創作，陳世憲帶著各式顏彩與文房四寶，將墊布鋪在落葉地板上，樹蔭下涼風徐徐，在二胡的優雅樂聲中，才子佳人在地面上恣意揮灑文采，相當浪漫。

兩人以愛河為主題寫下「你我與伊，相逢愛河邊，燈光閃爍爍，愛無來由，愛無擔憂，恩怨隨在伊。一個高雄城市，有一條歷史的河，充滿愛意，怡人性情，滋潤土地，萬物充滿了生機，2019年台灣陳世憲日本岡西佑奈攜手共同書寫」；情詩象徵愛河對於高雄這片土地有很深的情感連結，許多浪漫的故事都沿著愛河畔發生，別具情懷。

高雄華納獅子會會長林育昇表示，88風災當年重創高雄，不只對大自然造成很大的傷害，災後重建更是花了很多心力，得知山區還有許多弱勢需要幫忙，除了舉辦這場公益活動，也捐給高雄市六龜新開部落發展協會6萬元，協助88風災受災戶與山區獨居老人，為高雄盡一分心力。

高雄市觀光局副局長葉欣雅說，愛河為高雄著名景點之一，被譽為台灣的巴黎左岸，台日才子佳人在愛河揮毫，譜出浪漫情詩獻給高雄，替高雄做了很棒的民間國民外交和推展高雄觀光。

日本美女書法家崗西佑奈（前）及台灣意象書法家陳世憲（後），共同為愛河創作長達12...
日本美女書法家崗西佑奈（前）及台灣意象書法家陳世憲（後），共同為愛河創作長達120公尺的浪漫情詩，獻給高雄。記者蔡容喬／攝影
分享

愛河書法家高雄市

相關新聞

高市議員促 輔導休業旅館轉型老人公寓

2019-10-01 00:08

高雄台鐵轉市區公車 一段票免費

2019-10-01 00:05

高鐵南延 屏縣府：只盼趕快定案、施工、完工

2019-09-30 22:57

高市府：高鐵南延應進入高市區

2019-09-30 22:55

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展

2019-09-30 16:54

高市推台鐵轉乘公車優惠 10月1日起實施

2019-09-30 14:59

照顧老人家 社區診所、藥局和超商都更友善了

2019-09-30 13:46

騎電動自行車未戴安全帽 南警：明天起開罰300元

2019-09-30 11:43

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

苗栗縣區間測速 台61線通霄路段12月1日率先啟用

2019-09-30 12:12

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

騎電動自行車未戴安全帽 南警：明天起開罰300元

2019-09-30 11:43

潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10

嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27

台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘

2019-09-30 17:32

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰

2019-09-30 16:52

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

金牌教練夫妻 助東高全國技能競賽2年奪3金

2019-09-30 12:49

嘉義縣市今年竊電費3千多萬 嘉檢與台電合作查緝

2019-09-30 11:28

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展

2019-09-30 16:54

北市公費疫苗 流感延後分批開打 肺炎全年無休

2019-09-30 12:51

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善

2019-09-30 16:59

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

高市推台鐵轉乘公車優惠 10月1日起實施

2019-09-30 14:59

嘉縣傳統竹編工藝 傳承童年回憶

2019-09-30 12:46

南市公有市場聯合促銷落幕 17天送60萬張刮刮卡

2019-09-30 15:01

照顧老人家 社區診所、藥局和超商都更友善了

2019-09-30 13:46

內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包

2019-09-30 18:31

台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46

雲林偶戲節 黃俊雄解謎史艷文、藏鏡人恩怨

2019-09-30 23:10

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

花蓮市路樹倒塌15戶停電 台電緊急搶修復電

2019-09-30 19:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top