台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



日本美女書法家崗西佑奈（左）及台灣意象書法家陳世憲（右），共同為愛河創作長達120公尺的浪漫情詩，獻給高雄。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 高雄愛河從去年至今人氣不墜，高雄市觀光局與高雄華納獅子會舉辦「台日共創、愛在河畔」書法公益活動，29日邀日本美女書法家崗西佑奈及台灣意象書法家陳世憲，共同為愛河創作長達120公尺的浪漫情詩，獻給高雄，這幅書法橫跨愛河兩端，未來將懸掛在愛河沿岸，供愛之船導覽給外國遊客觀賞，行銷高雄之美。

7歲就接觸書法的崗西佑奈，不僅在紙墨上書寫，也結合壓克力顏料在畫布上揮毫，字與曲線頗具禪意，網路更盛傳岡西的提字具有神奇的「集客力」，是日本知名書法家。

這場書法藝術秀長達120公尺，寬1公尺，準備了近6公升的廣告顏料及超大型毛筆，台日兩位書法大師須在40分鐘內共同創作，陳世憲帶著各式顏彩與文房四寶，將墊布鋪在落葉地板上，樹蔭下涼風徐徐，在二胡的優雅樂聲中，才子佳人在地面上恣意揮灑文采，相當浪漫。

兩人以愛河為主題寫下「你我與伊，相逢愛河邊，燈光閃爍爍，愛無來由，愛無擔憂，恩怨隨在伊。一個高雄城市，有一條歷史的河，充滿愛意，怡人性情，滋潤土地，萬物充滿了生機，2019年台灣陳世憲日本岡西佑奈攜手共同書寫」；情詩象徵愛河對於高雄這片土地有很深的情感連結，許多浪漫的故事都沿著愛河畔發生，別具情懷。

高雄華納獅子會會長林育昇表示，88風災當年重創高雄，不只對大自然造成很大的傷害，災後重建更是花了很多心力，得知山區還有許多弱勢需要幫忙，除了舉辦這場公益活動，也捐給高雄市六龜新開部落發展協會6萬元，協助88風災受災戶與山區獨居老人，為高雄盡一分心力。

高雄市觀光局副局長葉欣雅說，愛河為高雄著名景點之一，被譽為台灣的巴黎左岸，台日才子佳人在愛河揮毫，譜出浪漫情詩獻給高雄，替高雄做了很棒的民間國民外交和推展高雄觀光。