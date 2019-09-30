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韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市韓國瑜「每月一宿」，今晚前進安置重度及極重度家民的高雄市無障礙之家，他在體適能室與「唐寶寶」小穎競舉啞鈴，也與小淳玩蘿蔔蹲，更在小型作業工場見識到極有繪畫天份的自閉兒進宇，嘆息這麼一個又高又帥的孩子，卻封鎖在自己的世界裡，走不出來。

韓國瑜晚間8點扺達高雄市無障礙之家，今年屆滿25周年的無障礙之 家，目前安置100名住宿家民，其中45歲以上28人，占了總人數的3成。

韓國瑜走訪體適能室、牙科診療室、南區輔具中心及小型作業工場。32歲的唐寶寶「小穎」，扮公關大使，與他一起競舉啞鈴，還興奮地豎起拇指喊讚，她在無障礙之家已經住了17年，外表像是天真無邪的孩子，卻已是中心裡資深的「老大姐」。

而自閉兒進宇繪畫天賦極高，畫風很有畢卡索的味道，今晚他特別致贈市長一幅畫作，還搶著合影。韓國瑜稱讚進宇長得又高又帥，可惜的是卻封閉在自己的世界裡。

韓國瑜稍晚和家長座談，聆聽大家的心聲，高雄市自閉症協進會理事長宗念華為自閉兒請命，指目前設在無障礙中心的小型作業工場，最多只能容納17人，目前已是滿額狀態，但等待進來的自閉症孩子很多。他希望公部門能多編列預算，增設第二座小型作業工廠，讓孩子可以做職前生活規範及技能養成，再銜接職場。

一名高媽媽表示，照顧自閉兒的心路歷程是一頁辛酸史，有些孩子功能不佳，媽媽甚至因此而憂鬱成疾，她們也需要關懷與照顧。

高雄市長韓國瑜和唐寶寶小穎競舉啞鈴。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜和唐寶寶小穎競舉啞鈴。記者王昭月／攝影
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韓國瑜市長和極有繪畫天分的自閉兒「進宇」合影。記者王昭月／攝影
韓國瑜市長和極有繪畫天分的自閉兒「進宇」合影。記者王昭月／攝影
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