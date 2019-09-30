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不斷更新／未達放假標準！台中市、新竹縣正常上班上課

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市以種植香蕉著稱的旗山溪洲向來有「長壽村」之稱，旗山區半數人瑞居住在此。南新社區關懷據點聚集40位社區長輩，104歲阿嬤李柯梗天天最早到抵達，從不缺席活動，參訪社區成員最愛找她拍照，老阿嬤被封為據點之寶。

重陽節即將到來，旗山區人口數約4萬人，今年有10位百歲人瑞，人口數相近的美濃僅6位。旗山區公所指出，今年溪洲地區有6位人瑞，其中3人住在南洲里，南新社區關懷據點是阿公阿嬤生活重心。

南新據點採「周休二日」運作模式，放眼看去，6、70歲成員算年輕，80歲以上長輩占3分之1，超過90歲不稀奇。92歲班長陳柯緣說，社區據點成立10年以上，大家年輕時都種香蕉，後來在子女半強迫下退休，每天8點到據點做運動，可以閒話家常，「心情卡輕鬆」。

104歲李柯梗阿嬤堪稱代表性人物，平常會坐在椅子上做毛巾操，去年跌倒前還會打太鼓，十分活耀。社區照護員宋怡賢說，李阿嬤習慣提早10分鐘抵達社區，自從衛福部評鑑獲得社區卓越獎之後，外界參訪團不斷，大家最愛找阿嬤拍照，這樣回去可告訴家人，「百歲人瑞也可以這樣健康、快樂」。

「以前種植1公頃香蕉、照顧8子女，早習慣勞動日子」李柯梗說，平日生活作息簡單，茹素超過半世紀，在家沒人講話，到社區可以找其他同伴聊天，日子比較快樂。

台中市太平區新福里長李鎡進表示，南新社區阿嬤的長壽情況令人吃驚，可能是跟空氣好、生活步調輕鬆有關；看見百歲阿嬤由79歲兒子接送下課，這個畫面好溫馨，可說是世上最美麗的風景。

李柯梗今年已經104歲，不過當年家人晚報戶口，身分證上的年紀少了好幾歲。記者徐白...
李柯梗今年已經104歲，不過當年家人晚報戶口，身分證上的年紀少了好幾歲。記者徐白櫻／攝影
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旗山南新社區長輩活力十足，社區據點是大家的生活重心。記者徐白櫻／攝影
旗山南新社區長輩活力十足，社區據點是大家的生活重心。記者徐白櫻／攝影
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李柯梗阿嬤無法久站，但仍會坐在椅子上做毛巾操，不放棄運動機會。記者徐白櫻／翻攝
李柯梗阿嬤無法久站，但仍會坐在椅子上做毛巾操，不放棄運動機會。記者徐白櫻／翻攝
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高雄旗山百歲阿嬤李柯梗（右四）是社區關懷據點之寶，台中太平區新福里民南下參訪，搶...
高雄旗山百歲阿嬤李柯梗（右四）是社區關懷據點之寶，台中太平區新福里民南下參訪，搶著要跟阿嬤合照。記者徐白櫻／攝影
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