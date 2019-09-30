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不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29聯合報 記者江國豪╱即時報導

26名長者組「不老騎士團」28日從台中出發，展開環島之旅今天抵達屏東東港。圖／弘...
26名長者組「不老騎士團」28日從台中出發，展開環島之旅今天抵達屏東東港。圖／弘道老人福利基金會
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26名「不老騎士」歲從台中出發，展開1090公里的環島之旅，即使全員歲數總計達1903歲，但骨子裡的熱血並不輸年輕人。今天抵達屏東東港鎮，成員當中年紀最大的94歲郭深森提著便當，罹患帕金森氏症12年的66歲王朝巽拄著拐杖，兩人深入社區送餐，並探視94歲的顏奶奶，除了分享自身故事給予打氣鼓勵，甚至秀出魔術表演，把長期臥床的顏奶奶逗得開懷大笑，而溫馨畫面也令現場人員紅了眼筐。

這回參加弘道老人福利基金會「不老騎士 為愛千里」，挑戰9天機車環島的長輩平均年齡73歲，今天從高雄橫跨雙園大橋，抵達屏東東港興和社區。東港鎮長徐志雄特別到場為不老騎士加油打氣，他開玩笑的說，在這群長輩面前，好像變成小孩子了，真的很敬佩這些長輩的不老精神。

郭深森表示，年輕時一直都想去環島，但找不到同伴而沒成行，直到看過「不老騎士-歐兜邁環臺日記」電影後，又重燃環島夢，為了期待有一天成為不老騎士，他天天運動，保持良好的體能。在89歲報名第4屆不老騎士，在當年面試時，就相當有信心的說「我年紀最大，身體又很好，不錄取我要錄取誰呢？」，而郭至今已經參加3次環島。

郭深森身體依舊相當硬朗，他說曾許下了一個夢想「100歲時要再度騎機車環島！」，為了兌現自己的承諾，他持續保持運動與騎車習慣；此外，他很認同「不老騎士為愛千里」的精神，覺得自己有能力幫助別人，還有能力為自己圓夢，真的是很棒的事。

不老騎士中歲數最大的94歲郭深森(右)，送餐給94歲的顏奶奶，並給予關心與鼓勵。...
不老騎士中歲數最大的94歲郭深森(右)，送餐給94歲的顏奶奶，並給予關心與鼓勵。圖／弘道老人福利基金會
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26名長者組「不老騎士團」28日從台中出發，展開環島之旅今天抵達屏東東港。圖／弘...
26名長者組「不老騎士團」28日從台中出發，展開環島之旅今天抵達屏東東港。圖／弘道老人福利基金會
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環島東港屏東

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