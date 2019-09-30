高市推台鐵轉乘公車優惠 10月1日起實施

2019-09-30 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台鐵地下化後新設7座通勤車站，高雄市交通局為鼓勵乘客轉乘公車，今宣布10月1日起推出「鐵路轉乘公車(單向)優惠」，刷電子票證搭台鐵 2小時內轉乘市區公車享一段票免費、原公路客運票價12元優惠。

台鐵地下化後新設內惟、鼓山、民族、美術館、三塊厝、科工館、正義站等7座通勤車站，協助乘客轉乘公車，交通局在內惟、鼓山、民族站引導乘客利用既有公車站位轉乘。

此外，高雄市政府在鐵路地下化後，已陸續拆除青海、自立、大順、自強等陸橋並填平左營地下道。因此為便利民眾使用公車及鐵路，交通局於陸橋原址新設美術館站(青海路)、三塊厝站(自立路)、科工館站、正義站(澄清路)等4個公車站位。

為方便民眾搭乘鐵路轉乘公車，交通局今並表示，10月1日起推出「鐵路轉乘公車(單向)優惠」，凡刷電子票證搭乘台鐵2小時內轉乘市區公車享一段票免費；2小時內轉乘原公路客運則享12元優惠。

另現有的「一日兩段吃到飽」、「輕軌、原公路客運、市區公車間2小時內轉乘折扣12元」、捷運轉乘原公路客運或市區公車優惠3元；公路客運「刷卡單趟最高自負額60元」也均繼續實施。