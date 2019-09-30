照顧老人家 社區診所、藥局和超商都更友善了

2019-09-30 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市65歲以上人口達43萬人，比例15.48%，已步入高齡社會，衛生局今年起選定都會區左營、次都會區岡山及偏鄉區茂林，作為社區醫療照護網絡示範區，建立因地制宜的高齡照護網。此外，記者會現場也舉辦巡迴醫療車捐贈儀式，由已故市民林薛綢家屬委託昇帝實業公司打造一台巡迴醫療車給那瑪夏衛生所，讓偏鄉民眾獲得醫護妥善照顧。

高雄市衛生局長林立人說，因應高齡者照護需求，衛生局希望作為平台，整合健康管理、長期照護及醫院端的高齡照顧資源，先在三個樣態不同的行政區推動整合照護網絡，未來再逐步推動到其他區，讓市府關懷弱勢更有力量。

以左營果貿社區為例，老人家可就近在社區智慧健康照護站量血壓，記錄到健保卡上傳，也有專業人員協助做體適能訓練，連社區超商、賣場也加入照顧網，規畫銀髮專區，方便老人家購物。

此外，岡山區則強調高齡急性病人的出院準備與居家長照無縫接軌，除了可派車將出院病人接送到家，並連結區內51家基層診所，因手術或生病不便就醫者，可由基層醫師接手，親自到宅看診；茂林區因地處偏鄉、幅員廣大，則強化巡迴醫療及居家醫療醫護人力，並啟動原住民年輕醫護人員到衛生所實習，讓醫療人才在地永續發展。

社區醫療照護網絡涵蓋醫療、長照與居家醫療等面向，衛生局舉例說，70多歲的王伯伯拿著慢性處方籤到藥局領高血壓藥時，藥師發覺他有健忘、重複問問題的情況，透過轉診讓他到住家附近的診所接受失智症篩檢，因醫師察覺他步履蹣跚，也一併為他做衰弱篩檢評估，鼓勵他到社區C級長照站或高齡長照據點，接受腿部肌力訓練課程。