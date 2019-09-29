耕耘一甲子不退休 鍾雲輝客家八音團獲客家貢獻獎

2019-09-29 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今年度行政院「客家貢獻獎」得獎名單揭曉，高雄美濃的鍾雲輝客家八音團獲頒藝術文化類「傑出成就獎」，四名團員年紀總和超過300歲，投入八音團超過一甲子歲月，所有演奏曲目全記在腦海中，沒有任何樂譜可提點，四位國寶級師傅默契良好，光靠眼神就能溝通。

有人說，客家八音是台灣客庄的傳統古典樂，客家人的各種生命禮俗場合少不了它。105年文化部將客家八音列為傳統藝術類重要文化資產，美濃是六堆客家地區中，傳統客家八音團演出最活耀的地區，「鍾雲輝客家八音團」、「溫福仁客家八音團」和「林作長客家八音團」被視為國寶級團體。

「鍾雲輝客家八音團」成立於民國93年，15年來致力推廣客家八音，團長鍾雲輝是八音團靈魂人物嗩吶手，外界稱為「頭手」，另有胡弦手李來添、二弦手曾木森、鑼鼓手吳勤昌。鍾與李合作時間最長，兩人搭檔超過60年情誼不變。鍾雲輝說，年少為養家拜師學藝，17歲至今82歲不想退休，一輩子只想專心做好一件事，得獎後心情很平靜，以後還是會繼續演出。

鍾雲輝姪子鍾兆生也是客家八音團傳承人之一，成立竹頭角八音團。鍾兆生說，南部八音團跟北部不一樣，美濃八音通常是四人成團，只有一名嗩吶手，鍾雲輝的啟蒙老師是視障人士，所以他組的八音團也沒有樂譜可以看，全靠記憶演奏。此外，鍾雲輝演出時習慣戴上墨鏡，不少人因此以為他眼睛看不見，其實這樣可以集中精神，演奏不受干擾。