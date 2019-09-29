高雄吉祥物舉辦同學會 萌樣打動大小粉絲

2019-09-29 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「來福」是高雄新聞局吉祥物，今天在同學會上發表新舞曲，帶動唱贏得現場小朋友歡心。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 票選結果出爐，高雄駁二藝術特區是高雄市民「最想與吉祥物見面的地點」。為回應廣大粉絲期待，高雄市府新聞局今天下午在駁二大義公園舉辦高雄吉祥物同樂會，「來福」、「高通通」、「高雄熊」、「高雄五寶」等吉祥物與粉絲近距離互動，吉祥物萌樣讓小朋友捨不得回家。

高市府舉辦「高雄吉祥物出任務！」票選活動，愛河、駁二、柴山與旗津等地各有支持者，最後投票結果出爐，駁二是民眾最想與高雄吉祥物見面地點。高雄吉祥物同學會今天下午如期登場，市府新聞局號召市府各吉祥物舉辦粉絲見面會。

新聞局「來福」、農業局「高通通」、觀光局「高雄熊」與海洋局「高雄五寶」紛紛出動，不少家長趁著假日帶小孩與可愛吉祥物見面，同學會活動也同步在新聞局官方FB專頁《樂高雄》、高雄市政府官方LINE帳號直播。

同學會上，「來福」發表新舞曲，勁歌熱舞獲得熱烈掌聲，其他吉祥物也各自施展魅力。農業局副局長鄭清福推薦「高通通」是農業行銷高手，觀光局副局長葉欣雅則替「高雄熊」宣傳說，「高雄熊」今年4歲，擔任觀光大使的足跡遍及日本、韓國與東南亞等地。