心疼老婆會暈車 鑽石婚阿伯曾騎機車載牽手去環島

2019-09-29 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



來自長治鄉的胡松明與胡徐鳳英結婚64年，兩人恩愛如昔，40年前因老婆坐車會暈車，胡松明還曾騎機車載老婆去環島，一直到現在，兩人還是常騎車去郊遊。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 屏東縣政府今天舉行鑽石婚表揚，總計有34對接受表揚，其中來自春日鄉的夏先勇與夏仙娥夫婦已結婚70年，婚齡最久，問到夫妻相處之道，89歲的夏仙娥還是笑得很害羞；來自長治鄉的胡松明與胡徐鳳英結婚64年，兩人恩愛如昔，40年前因老婆坐車會暈車，胡松明還曾騎機車載老婆去環島，一直到現在，兩人還是常常騎車去郊遊，牽手超過一甲子，讓人最羨慕。

今天上午在鑽石婚表揚在屏東市和樂餐廳舉行，縣長潘孟安在致詞時透露，今年縣府特別安排為鑽石婚長輩拍婚紗，結果一問之下才知道，很多人當年根本沒有機會穿上婚紗，還有人是搭牛車結婚的，聽到縣府要拍婚紗照，還有老人家不相信，直問「要怎麼穿才好」？鑽石婚的情誼真的是得來不易。

結婚70年的夏先勇與夏仙娥是春日鄉排灣族人，兩人育有6女5男，如今早已四代同堂，90歲的夏先勇還是全鄉最高齡的長輩，當年結婚時才20歲，沒有想到一晃眼，70年就過去了，對於當初結婚的情景，夏仙娥雖然說「早忘了」，但是提起夫妻情感，還是笑得很開心。

來自長治鄉的胡松明與胡徐鳳英今天由家人陪同前往接受表揚，這對愛騎摩托車的夫妻十分有趣，早年胡徐鳳英很會暈車，家人形容「從長治搭車到麟洛才幾公里的路，就暈車了」，因此一直沒有機會長途旅遊，胡松明還曾騎機車載另一半去環島，足足騎了4天，讓她有機會遊台灣。