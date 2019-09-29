高市就業徵才本周開出600以上職缺 百貨、餐廳都要人

2019-09-29 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市勞工局本周舉辦4場徵才，共有34家廠商釋出600個以上職缺，包括大立百貨、寒軒美饌會館等餐飲業大舉招募人才，並有18家廠商在阿蓮區公所舉辦聯合徵才，開出400個職缺，平均薪資有27K。相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity)，或電洽07-733-0823轉408。

勞工局表示，9月30日（周一）下午2點30分到4點在大立百貨B3會議室（高雄市前金區五福三路59號，07-5509848），舉辦大立百貨專案徵才，提供19名儲備幹部、會計員及周年慶臨時人員職缺，月薪2萬4千元、時薪150元起。

10月1日（周二）下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），寒軒美饌會館公司徵餐飲服務員15人、洗碗人員10人，太子保全公司徵購物中心保全員15人，圓隆系統科技公司徵工程師10人，良信清潔公司徵儲備幹部3人、家管人員10人、家事服務員10人，臨海居家服務長照機構徵居家照服員10人。

10月3日（周四）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），永信保全徵保全人員5人，迅束企業公司徵清潔人員7人、清潔儲備幹部3人，芮可企管顧問公司徵品檢技術員5人、機台操作員5人，信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，日安環保工程徵清潔員11人，昇濬機電技術顧問公司徵定期檢驗人員2人、定期換表人員3人。