親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

高市就業徵才本周開出600以上職缺 百貨、餐廳都要人

2019-09-29 14:44聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市勞工局本周舉辦4場徵才，共有34家廠商釋出600個以上職缺，包括大立百貨、寒軒美饌會館等餐飲業大舉招募人才，並有18家廠商在阿蓮區公所舉辦聯合徵才，開出400個職缺，平均薪資有27K。相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity)，或電洽07-733-0823轉408。

勞工局表示，9月30日（周一）下午2點30分到4點在大立百貨B3會議室（高雄市前金區五福三路59號，07-5509848），舉辦大立百貨專案徵才，提供19名儲備幹部、會計員及周年慶臨時人員職缺，月薪2萬4千元、時薪150元起。

10月1日（周二）下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），寒軒美饌會館公司徵餐飲服務員15人、洗碗人員10人，太子保全公司徵購物中心保全員15人，圓隆系統科技公司徵工程師10人，良信清潔公司徵儲備幹部3人、家管人員10人、家事服務員10人，臨海居家服務長照機構徵居家照服員10人。

10月3日（周四）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），永信保全徵保全人員5人，迅束企業公司徵清潔人員7人、清潔儲備幹部3人，芮可企管顧問公司徵品檢技術員5人、機台操作員5人，信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，日安環保工程徵清潔員11人，昇濬機電技術顧問公司徵定期檢驗人員2人、定期換表人員3人。

10月4日（周五）上午9點到下午12點30分在阿蓮區公所2樓（高雄市阿蓮區民生路94號，07-6228321）舉辦聯合徵才，邀請北高雄多家廠商如群創光電、永豐餘工業用紙、慈陽科技、宏穎企業、力漢企業、燁聯鋼鐵、金三九科技等18家廠商參與，開出「工程師、助理工程師、儲備工程師、儲備主管、設備技術士、業務助理、維修人員、技師、生管員、CNC車床技術員」等400個以上職缺，平均薪資達27K以上。

高雄市勞工局本周舉辦4場徵才，釋出600個以上職缺，包括大立百貨、寒軒美饌會館等...
高雄市勞工局本周舉辦4場徵才，釋出600個以上職缺，包括大立百貨、寒軒美饌會館等餐飲業都在找人，並有18家廠商在阿蓮區公所舉辦聯合徵才，平均薪資有27K。圖／高雄市勞工局提供
分享

相關新聞

「929反極權」高雄場 下午凹子底公園旁登場

2019-09-29 15:23

反送中催化選情？韓國瑜與國政顧問團將發表看法

2019-09-29 15:58

柯文哲高雄簽書 談生死看法

2019-09-29 14:36

高市勞工申訴案年年破千 烏龍檢舉高達7成

2019-09-29 13:18

體感列車開入旗山 青少年騎乘VR飛輪車參加環法賽

2019-09-29 12:23

迎接108年中華民國生日 左眷村插國旗108面旗海飄揚

2019-09-29 09:26

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

韓國瑜看「返校」 基進批蹭熱度

2019-09-28 23:30

被罵沒品、垃圾 黃捷要告韓粉

2019-09-28 23:23

高雄10月觀光代言人：寶可夢冠軍10歲吳比

2019-09-28 23:18

古禮舉辦祭孔 縣市長擔任正獻官

2019-09-28 23:16

共融樂遊屏東 闖關「無障礙」

2019-09-28 22:59

改良技術 種蘭花拚出2億商機

2019-09-28 22:55

60幸運兒登頂級遊艇 免費遊高港

2019-09-28 22:52

花光積蓄學藝 單親媽陳少佛名「紋」遐邇

2019-09-28 22:50

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

時力女議員黃捷遭辱罵 警方尚未接獲報案

2019-09-28 18:35

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

遊戲之前人人平等 屏東和平共融公園誰都好玩

2019-09-28 16:21

蛻變為「高雄邁阿密」 高雄遊艇業樂觀其成

2019-09-28 16:16

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

屏東縣祭孔大典循古禮 引領外籍交換生穿越時光隧道

2019-09-28 15:25

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

全國臨床診療技能競賽 「南部人」包辦前3名

2019-09-28 15:17

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

影／高市反毒志工大會師 韓國瑜授旗

2019-09-28 13:32

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

「海HIGH遊艇」熱鬧登場 60幸運兒今午登頂級遊艇

2019-09-28 12:42

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52

高雄反毒總動員 韓國瑜憂毒品由蛋黃區滲透蛋白區

2019-09-28 11:46

創客小棧成果展「金屬文創‧火樹銀花」 開放體驗手作

2019-09-28 10:26

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40

台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00

成大爆發今年第一起 校園群聚感染登革熱

2019-09-29 12:09

米塔颱風逼近台灣 林右昌急忙從法國飛回來

2019-09-29 09:47

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

林智堅趣味「返校」謝師恩 祝福所有老師教師節快樂

2019-09-28 16:10

【即時短評】台中州廳「延程序之亂」 盧秀燕怎接招？

2019-09-28 21:24

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15

中秋節吐司沒吃完14天後沒發霉 親友：千錘百鍊木乃伊

2019-09-29 11:50

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15

韓國瑜重視祭孔大典 臉書直播全天18萬次觀看

2019-09-29 00:11

到河床撿塑膠袋創作 基隆女孩手工飾品挺進歐洲市場

2019-09-29 10:04

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

教師證10元暢遊阿里山 享森林浴、看山嵐繚繞

2019-09-29 08:58

大里益民路學校多公車少 10月1日起131公車増停4站

2019-09-29 10:16

台中電廠火力全開？ 台電回應了...

2019-09-29 11:51

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

林右昌爸爸拉手風琴一把罩 與台電送暖博愛仁愛之家

2019-09-28 16:40

上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

2019-09-29 10:49

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

綠島「越獄」路跑千餘人參賽 有跑友全家穿囚服迎曙光

2019-09-29 11:13

韓國瑜看「返校」 基進批蹭熱度

2019-09-28 23:30

2個小時撿菸蒂5000根 三義彩繪天梯無菸場所大諷刺

2019-09-29 14:06

自爆沒收過幾張卡片 柯文哲：我是毒舌派教授

2019-09-29 10:14

桃園農博會開幕 5大主題16展館

2019-09-29 00:00

若2燃氣機組上缐 台電：台中電廠114年起空汙大降

2019-09-29 12:29

時力女議員黃捷遭辱罵 警方尚未接獲報案

2019-09-28 18:35

師鐸獎得主李鳳華 一雙學障兒讓她更懂包容

2019-09-28 16:16

理科媽媽的堅強！相信專業陪女兒走過抗癌路

2019-09-28 18:17

陸客不來／民宿兼副業 大家「比氣長」

2019-09-28 23:30

韓國瑜看返校遭諷 高市府：勿政治操作

2019-09-28 18:29

新榮戲院易主…嘉市府喊話新買主：盼轉型藝文空間

2019-09-28 23:44

輔大醫院成立2周年 運動醫學中心今開幕

2019-09-29 11:11

坐擁淡水河美景 新北BOT滬尾文藝休閒園區開幕

2019-09-29 11:21

蛻變為「高雄邁阿密」 高雄遊艇業樂觀其成

2019-09-28 16:16

影／祭孔不拔智慧毛 民眾仍爭搶這東西

2019-09-28 21:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top