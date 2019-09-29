柯文哲高雄簽書 談生死看法

2019-09-29 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台北市長柯文哲今下午到高雄夢時代的政大書城舉辦「生死之間」簽書會，主辦單位發300名號碼牌，活動前已索取一空，其中有一名王姓女粉絲早上6點左右就來排隊索取，拔得頭籌，還有人一口氣購買32本書。

柯文哲下午在台北市政顧問蔡壁如及台灣民眾黨高雄市三民區立委參選人李佳玲等人陪同下出席簽書會。

柯文哲致詞說，他當醫生，是當最特殊的一群醫生，就是急重症外科，常常要在很短的時間要做很多決策，每天都在處理很多生離死別，也因為常常在處理生離死別，有很多想法，一直想把它寫下來，只是一直沒有時間，所以在這次連任之後，利用寒假過後的時間，他自己寫完、錄影口述再整理，把他在30年醫生生涯，處理很多生死的概念、處理很多人生離死別及對人生的看法記錄下來。

柯文哲說，他每次講說為什麼會有宗教，就是人類對這死亡這議題一直覺得很迷惑，如果對生死的議題沒有迷惑，其實人類不會有宗教，而我們就是對生死一直有迷惑所以有宗教，事實上幾千年來，人類對生死還是沒有一個很確定的想法，終究是一個問題。

柯文哲說，以前李登輝總統跟他講說，未知死、焉知生，他說，應該是有一天如果我們覺得人至死亡的時候，才可以轉過頭來看人生是什麼，因為如果你了解人最後一定會死掉，那你對人生的看法會不一樣，人生只是一個過程，在過程當中尋找生命的意義。

柯文哲說，他這本書的書名叫生死之間，意思是說，當你對死亡有一個看法的時候，你再轉過頭來看你自己的人生，其實看法會不一樣，就他個人來講，如果我們了解說，人最後會死掉的話，那人生只是一個過程，過程當中尋找生命的意義，如果有這個想法，那對這個人世間的成敗，就不會那麼放在心上，因為它畢竟只是生命當中的一部分，所以成功不再是成功，失敗也不再是失敗，它只是生命當中的一部分。