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高市勞工申訴案年年破千 烏龍檢舉高達7成

2019-09-29 13:18聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市勞工局統計，民眾針對勞動權益及工安的檢舉案每年都多達千件以上，但裁罰件數及裁罰率卻逐年下降，勞工局分析，近年來申訴管道較過去暢通，但民眾法律認知與執法上認定的標準落差不小，「烏龍檢舉」高達7成，其中不乏「應徵達人」、「檢舉常客」，建議企業或民眾遇到適法疑慮前，可先向勞工局諮詢，以降低違法機率，也免去後續到勞工局陳述的舟車勞頓。

勞工局掌管全市勞動條件與工安檢查兩大裁罰權責，與勞工權益息息相關。勞工局統計，去年及前年接獲民眾檢舉申訴案件分別為1508、1628件‚最後裁罰數為434、550件，裁罰率為33.7%、28.7%，今年至今為止，裁罰率也低於3成，顯示檢舉數量增多，但成案數未隨之增加。

局長王秋冬表示，勞工局接獲檢舉後，依法須逐一審核申訴案，但進一步檢查後，申訴案大多不成立，原因包括：檢舉人與雇主非雇傭關係、查無申訴內容具體情事、雙方提供證據不足難以審認、一方對法律錯誤認知等，顯示申訴人對於申訴事實未充分蒐集以利佐證。

王秋冬說，勞工局進一步分析發現，極少數的檢舉人會以同樣的申訴內容一再提出檢舉，如一定時間內前往多家企業應徵任職，並在短時間內發生職災或離職，進而申訴檢舉，檢查結果多無法成立，導致雇主為配合調查不堪其擾。

王秋冬表示，站在勞工局立場，並不鼓勵民眾濫用行政資源檢舉，但仍須依法行政，因對法規認定標準相對嚴格，避免濫罰，會適度調整執法技巧，也呼籲企業進行徵才或相關營運活動時，先確認法律規定，避免受罰。目前勞工局也推動「法遵訪視」輔導計畫，透過事前檢視企業調整作法，以減少事後遭檢舉開罰，對於中小企業可顧及勞工權益，並降低工安事故頻率。

高雄市勞工局一年接獲檢舉案可達上千件，裁罰率卻僅2、3成，有7成以上屬「烏龍檢舉...
高雄市勞工局一年接獲檢舉案可達上千件，裁罰率卻僅2、3成，有7成以上屬「烏龍檢舉」，原因除檢舉人舉證不足及對法律認定有誤，也有極少數為檢舉常客，籲企業可利用勞工局諮詢窗口及「法遵訪視」輔導，降低違法機率。圖／高雄市勞工局提供
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高雄市勞工局一年接獲檢舉案可達上千件，裁罰率卻僅2、3成，有7成以上屬「烏龍檢舉...
高雄市勞工局一年接獲檢舉案可達上千件，裁罰率卻僅2、3成，有7成以上屬「烏龍檢舉」，原因除檢舉人舉證不足及對法律認定有誤，也有極少數為檢舉常客，籲企業可利用勞工局諮詢窗口及「法遵訪視」輔導，降低違法機率。圖／高雄市勞工局提供
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