體感列車開入旗山 青少年騎乘VR飛輪車參加環法賽

2019-09-29 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「體感重裝部隊」巡迴貨櫃車VR體感活動巡迴高雄市各地舉辦，繼首場岡山站之後，本周前進旗山，大小朋友可進入貨櫃屋內體驗刺激遊戲，也能騎乘VR飛輪車參加自由車環法賽，透過虛擬裝備挑戰法國庇里牛斯山起伏山勢，欣賞沿途散發花香的美麗山景。

高雄市政府經濟發展局指出，在資策會領隊下，「體感重裝部隊」邀請HTC、Acer、仁寶電腦等知名廠商參與。透過體感科技運用，貨櫃車內建構出虛擬化學實驗室、互動運動空間與高沉浸感的遊戲項目，可讓小朋友進入魔幻王國，進行有趣又驚喜的探險。

「體感重裝部隊」昨天與今天在旗山體育場登場，四個貨櫃各有不同體驗主題，不少家長利用假日帶著小孩排隊體驗，甚至親自下場體驗各項新科技。周姓國中生騎乘飛輪車，透過VR頭套進入法國庇里牛斯山虛擬環境，沿途山徑起伏不定，另有香氛器製造出花香效果，體驗過後，氣喘吁吁說，VR飛輪真的很好玩，真想買回家騎乘。