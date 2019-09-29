親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

疑心肌梗塞 高捷副總賀新清晨跑步後猝死

一生必訪…這機場遊客比乘客還多

體感列車開入旗山 青少年騎乘VR飛輪車參加環法賽

2019-09-29 12:23聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

「體感重裝部隊」巡迴貨櫃車VR體感活動巡迴高雄市各地舉辦，繼首場岡山站之後，本周前進旗山，大小朋友可進入貨櫃屋內體驗刺激遊戲，也能騎乘VR飛輪車參加自由車環法賽，透過虛擬裝備挑戰法國庇里牛斯山起伏山勢，欣賞沿途散發花香的美麗山景。

高雄市政府經濟發展局指出，在資策會領隊下，「體感重裝部隊」邀請HTC、Acer、仁寶電腦等知名廠商參與。透過體感科技運用，貨櫃車內建構出虛擬化學實驗室、互動運動空間與高沉浸感的遊戲項目，可讓小朋友進入魔幻王國，進行有趣又驚喜的探險。

「體感重裝部隊」昨天與今天在旗山體育場登場，四個貨櫃各有不同體驗主題，不少家長利用假日帶著小孩排隊體驗，甚至親自下場體驗各項新科技。周姓國中生騎乘飛輪車，透過VR頭套進入法國庇里牛斯山虛擬環境，沿途山徑起伏不定，另有香氛器製造出花香效果，體驗過後，氣喘吁吁說，VR飛輪真的很好玩，真想買回家騎乘。

高市府經發局指出，為讓更多市民認識體感科技如何改善生活，此活動巡迴各地親近民眾生活，所有體驗活動全部免費；巡迴體驗活動從9月20日進行至10月13日國慶日連假，繼岡山與旗山之後，下一站將在鳳山登場，時間為10月4日至10月6日，地點選在鳳山曹公圳水岸公園廣場（原鳳凌廣場），時間從每天早上11點到晚上7點。

VR化學實驗室，小朋友在工作人員協助下進行虛擬化學實驗，不用擔心實驗發生危險。記...
VR化學實驗室，小朋友在工作人員協助下進行虛擬化學實驗，不用擔心實驗發生危險。記者徐白櫻／攝影
分享
VR飛輪車營造環法賽自由車騎乘場景，真的可以聞到花香。記者徐白櫻／攝影
VR飛輪車營造環法賽自由車騎乘場景，真的可以聞到花香。記者徐白櫻／攝影
分享
小朋友體驗VR遊戲，益智遊戲考驗小朋友反應能力。記者徐白櫻／攝影
小朋友體驗VR遊戲，益智遊戲考驗小朋友反應能力。記者徐白櫻／攝影
分享

岡山法國高雄市

相關新聞

迎接108年中華民國生日 左眷村插國旗108面旗海飄揚

2019-09-29 09:26

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

韓國瑜看「返校」 基進批蹭熱度

2019-09-28 23:30

被罵沒品、垃圾 黃捷要告韓粉

2019-09-28 23:23

高雄10月觀光代言人：寶可夢冠軍10歲吳比

2019-09-28 23:18

古禮舉辦祭孔 縣市長擔任正獻官

2019-09-28 23:16

共融樂遊屏東 闖關「無障礙」

2019-09-28 22:59

改良技術 種蘭花拚出2億商機

2019-09-28 22:55

60幸運兒登頂級遊艇 免費遊高港

2019-09-28 22:52

花光積蓄學藝 單親媽陳少佛名「紋」遐邇

2019-09-28 22:50

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

時力女議員黃捷遭辱罵 警方尚未接獲報案

2019-09-28 18:35

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

遊戲之前人人平等 屏東和平共融公園誰都好玩

2019-09-28 16:21

蛻變為「高雄邁阿密」 高雄遊艇業樂觀其成

2019-09-28 16:16

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

屏東縣祭孔大典循古禮 引領外籍交換生穿越時光隧道

2019-09-28 15:25

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

全國臨床診療技能競賽 「南部人」包辦前3名

2019-09-28 15:17

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

影／高市反毒志工大會師 韓國瑜授旗

2019-09-28 13:32

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

「海HIGH遊艇」熱鬧登場 60幸運兒今午登頂級遊艇

2019-09-28 12:42

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52

高雄反毒總動員 韓國瑜憂毒品由蛋黃區滲透蛋白區

2019-09-28 11:46

創客小棧成果展「金屬文創‧火樹銀花」 開放體驗手作

2019-09-28 10:26

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

米塔颱風逼近台灣 林右昌急忙從法國飛回來

2019-09-29 09:47

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

林智堅趣味「返校」謝師恩 祝福所有老師教師節快樂

2019-09-28 16:10

錫安國度使徒中心動工 未來可成新竹宗教新地標

2019-09-28 14:40

【即時短評】台中州廳「延程序之亂」 盧秀燕怎接招？

2019-09-28 21:24

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

基隆基金一路落石騎士摔傷 議員指有安全威脅促改善

2019-09-28 14:38

2019桃園農博會今日開幕 5大亮點展現台灣農業魅力

2019-09-28 15:45

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

全國重機大會師 二千輛重機停放西螺大橋超吸睛

2019-09-28 15:49

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15

韓國瑜重視祭孔大典 臉書直播全天18萬次觀看

2019-09-29 00:11

成大爆發今年第一起校園群聚感染登革熱

2019-09-29 12:09

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

中秋節吐司沒吃完14天後沒發霉 親友：千錘百鍊木乃伊

2019-09-29 11:50

教師證10元暢遊阿里山 享森林浴、看山嵐繚繞

2019-09-29 08:58

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

今天山區豪雨不斷 員山子下午今年第三次分洪

2019-09-28 15:22

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

林右昌爸爸拉手風琴一把罩 與台電送暖博愛仁愛之家

2019-09-28 16:40

林姿妙祭孔大典遲到 幕僚道歉

2019-09-28 14:59

民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

到河床撿塑膠袋創作 基隆女孩手工飾品挺進歐洲市場

2019-09-29 10:04

大里益民路學校多公車少 10月1日起131公車増停4站

2019-09-29 10:16

本土劇用九柑仔店熱播嘉義縣觀光追劇專車起跑！

2019-09-28 14:27

上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

2019-09-29 10:49

韓國瑜看「返校」 基進批蹭熱度

2019-09-28 23:30

時力女議員黃捷遭辱罵 警方尚未接獲報案

2019-09-28 18:35

理科媽媽的堅強！相信專業陪女兒走過抗癌路

2019-09-28 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top