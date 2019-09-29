果凍粉高雄快閃 盼郭台銘參選到底

2019-09-29 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選，但仍有支持者希望他參選到底，果凍後援會今在高雄巨蛋舉辦快閃活動，活動召集人說，希望郭台銘要守對媽祖的信用，不要放棄，相關活動會辦到郭台銘當選為止。

今上午約2、30名郭台銘支持者聚集在高雄巨蛋外，拉起「有郭台銘，中華民國才會世界再度發光」布條，高唱「感恩的心」和「中華民國頌」，並呼口號盼郭參選到底。

果凍後援會黃姓召集人說，希望藉由活動展現郭粉不離不棄，希望喚回郭的參選初衷，媽祖叫他選2020，希望他要守信用，不要放棄。後援會每逢假日都會舉辦快閃或同樂交流活動，已在台北、台中等地辦過，今首次在高雄，接下來還會去台中逢甲辦，活動會辦到郭當選為止。

另一位召集人葉國一說，希望郭不要放棄參選，總統要選賢與能，對他而言就是品性跟賺錢能力，能年捐千萬就是有品性，而郭的能力遠遠達標，相信讓郭帶領，中華民國能成為世界強國，也希望郭能看到粉絲的呼喚。

受邀參加的無黨籍左楠區立委參選人郭新政說，她的選區在左楠，她一人單槍匹馬，能出來多認識人都是加分，對她而言，誰當領導人都沒關係，重點是要愛百姓，台灣政治氛圍亂糟糟，選舉就談統獨，但在這塊土地長大，誰不愛這塊土地？每次選舉就講誰愛不愛，只是在撕裂團結。