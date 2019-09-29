親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
高鐵南延案拍版
餐桌上美味代價
政治
軍事
綜合

疑心肌梗塞 高捷副總賀新清晨跑步後猝死

一生必訪…這機場遊客比乘客還多

果凍粉高雄快閃 盼郭台銘參選到底

2019-09-29 12:08聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選，但仍有支持者希望他參選到底，果凍後援會今在高雄巨蛋舉辦快閃活動，活動召集人說，希望郭台銘要守對媽祖的信用，不要放棄，相關活動會辦到郭台銘當選為止。

今上午約2、30名郭台銘支持者聚集在高雄巨蛋外，拉起「有郭台銘，中華民國才會世界再度發光」布條，高唱「感恩的心」和「中華民國頌」，並呼口號盼郭參選到底。

果凍後援會黃姓召集人說，希望藉由活動展現郭粉不離不棄，希望喚回郭的參選初衷，媽祖叫他選2020，希望他要守信用，不要放棄。後援會每逢假日都會舉辦快閃或同樂交流活動，已在台北、台中等地辦過，今首次在高雄，接下來還會去台中逢甲辦，活動會辦到郭當選為止。

另一位召集人葉國一說，希望郭不要放棄參選，總統要選賢與能，對他而言就是品性跟賺錢能力，能年捐千萬就是有品性，而郭的能力遠遠達標，相信讓郭帶領，中華民國能成為世界強國，也希望郭能看到粉絲的呼喚。

受邀參加的無黨籍左楠區立委參選人郭新政說，她的選區在左楠，她一人單槍匹馬，能出來多認識人都是加分，對她而言，誰當領導人都沒關係，重點是要愛百姓，台灣政治氛圍亂糟糟，選舉就談統獨，但在這塊土地長大，誰不愛這塊土地？每次選舉就講誰愛不愛，只是在撕裂團結。

郭新政說，她主張台灣政治要世代交替，國民黨要交棒給年輕人，她參選，希望終結黑金政治，打倒貪婪權貴。

果凍後援會召集人葉國一。記者蔡孟妤/攝影
果凍後援會召集人葉國一。記者蔡孟妤/攝影
分享
果凍後援會在高雄巨蛋發起快閃活動。記者蔡孟妤/攝影
果凍後援會在高雄巨蛋發起快閃活動。記者蔡孟妤/攝影
分享
果凍後援會在高雄巨蛋發起快閃活動。記者蔡孟妤/攝影
果凍後援會在高雄巨蛋發起快閃活動。記者蔡孟妤/攝影
分享
果凍後援會在高雄巨蛋發起快閃活動，無黨籍左楠區立委參選人郭新政受邀現身。記者蔡孟...
果凍後援會在高雄巨蛋發起快閃活動，無黨籍左楠區立委參選人郭新政受邀現身。記者蔡孟妤/攝影
分享

2020選舉郭新政郭台銘韓國瑜

相關新聞

到底「蔡賴和」還是「蔡賴合」？ 綠營解讀不同有玄機

2019-09-29 10:42

蔡賴配成局？卓榮泰：任何人都會扮演重要角色

2019-09-29 10:33

蔡英文連任尋副手 林佳龍：各就各位團結打贏選戰

2019-09-29 12:26

選戰將倒數百日 韓國瑜仍陷3危機

2019-09-29 12:19

蔡英文還有三危機待處理 副手尊重賴清德意向

2019-09-29 11:47

500人會場被擠爆 蔡英文：原來護理師會尖叫

2019-09-29 11:23

獨家／會再為韓國瑜站台嗎？ 馬英九回這4個字

2019-09-29 08:54

提名王金平？ 親民黨：他恐難守住157萬票

2019-09-29 00:16

2020這一戰…蔡：對手在國內 更在對岸

2019-09-29 00:14

新聞眼／「檯面下的暗流」綠的一顆未爆彈

2019-09-29 00:05

台商後援會成軍 韓國瑜：國家從來沒這麼危險

2019-09-28 23:55

非賴不可？蔡賴密會曝光 賴：給我時間

2019-09-28 23:52

藍綠白今台中拚場 李佳芬代夫出征 蔡趕場回防

2019-09-28 23:43

蔡賴配成形？ 蔡英文：選戰隊伍 賴絕不會缺席

2019-09-28 23:42

楊世光出席新黨支持者台南餐會 首度與洪秀柱同台

2019-09-28 21:40

海外後援會成立 韓國瑜肯定台商心繫台灣

2019-09-28 19:09

影／首場粉絲見面會 郭台銘喊話：轉戰立法院

2019-09-28 18:59

郭台銘參選影片曝光 不獨善其身要兼善天下救台灣

2019-09-28 18:58

郭粉感恩會重轟韓國瑜！郭台銘籲支持不服務政黨立委參選人

2019-09-28 18:48

柯文哲爭取總統提名門票？親民黨：先說是否暗助蔡英文

2019-09-28 17:43

韓國瑜海外台商後援會今成立 劉雙全：2萬台商拉20萬票

2019-09-28 16:49

赴美助選是「蔡賴配」前兆？ 賴清德：不用講這麼遠

2019-09-28 15:51

許信良：蔡賴配是確保2020勝選最佳保證

2019-09-28 15:29

妙天揭國會黨神秘面紗 將力挺韓國瑜

2019-09-28 15:10

妙天解盤第三勢力 王金平大聯盟搞不成

2019-09-28 15:08

陳菊等人幕後穿梭 全代會前營造蔡賴合

2019-09-28 14:48

韓國瑜：再讓蔡英文執政4年 只有老天爺知道會變怎樣

2019-09-28 14:42

韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾高喊當選

2019-09-28 14:10

蔡賴配成局？ 林俊憲：國會過半才是最大挑戰

2019-09-28 13:40

提名王金平？ 親民黨：恐非是能守宋楚瑜157萬票的人選

2019-09-28 13:24

王金平披橘袍？ 親民黨：需守住宋157萬票門檻

2019-09-28 13:11

觀察站／蔡聲勢漲 能否拉抬民進黨成隱憂

2019-09-28 13:09

民進黨今黨慶 蔡賴不同框

2019-09-28 13:05

孫大千：陳明文未能交代300萬疑雲 將成民進黨2020破口

2019-09-28 12:05

韓國瑜任首席副主席？ 吳敦義：曾永權已是韓總幹事

2019-09-28 12:02

蔡賴配是否成形？ 蔡：會適時提出最佳組合

2019-09-28 11:22

【即時短評】民進黨要贏2020 蔡英文自己好還不夠

2019-09-28 11:17

民進黨黨慶「蔡賴同框」破局 陳水扁預計出席

2019-09-28 11:16

不捨韓國瑜遭攻訐 洪秀柱：這是一系列黑韓

2019-09-28 10:48
看更多

熱門文章

獨家／會再為韓國瑜站台嗎？ 馬英九回這4個字

2019-09-29 08:54

韓國瑜：再讓蔡英文執政4年 只有老天爺知道會變怎樣

2019-09-28 14:42

郭粉感恩會重轟韓國瑜！郭台銘籲支持不服務政黨立委參選人

2019-09-28 18:48

妙天揭國會黨神秘面紗 將力挺韓國瑜

2019-09-28 15:10

基隆港登軍艦搶看全球最老海獅艦 海軍：湧入12萬人

2019-09-28 17:45

黃捷：遭韓粉包圍辱罵 決定提告

2019-09-28 13:08

爭睹海獅潛艦艙區 他們冒雨排隊到入夜近十點半

2019-09-28 22:56

提名王金平？ 親民黨：恐非是能守宋楚瑜157萬票的人選

2019-09-28 13:24

談兩岸關係 洪秀柱嗆民進黨「俗辣、只敢來陰的」

2019-09-28 20:01

指導教授仍在世卻被小英說過世 蔡辦坦言口誤

2019-09-29 11:41

柯文哲揶揄韓國瑜 吳子嘉捕槍：韓市長很會爬樹

2019-09-28 21:43

吳敦義考慮自提名不分區立委？洪秀柱：不予置評

2019-09-28 15:30

私菸案效應？黃暐瀚：要求總統府道歉 湧現「批瀚文章」

2019-09-28 16:36

提名王金平？ 親民黨：他恐難守住157萬票

2019-09-29 00:16

立委刁難芝麻官！ 小官只回一句…立委被輿論圍剿

2019-09-29 11:00

聯合國大會辯論 巴拉圭7年來首度未提台灣

2019-09-28 13:55

藍綠白今台中拚場 李佳芬代夫出征 蔡趕場回防

2019-09-28 23:43

扁隔11年再進民進黨中央 陳致中：他必定感觸良多

2019-09-28 22:34

基隆營區開放湧12萬人 軍迷排隊7小時爭睹海獅潛艦

2019-09-28 18:03

妙天解盤第三勢力 王金平大聯盟搞不成

2019-09-28 15:08

新聞眼／「檯面下的暗流」綠的一顆未爆彈

2019-09-29 00:05

蔡英文、賴清德高雄會面 綠營人士爆：有6人在場

2019-09-28 20:59

柯文哲爭取總統提名門票？親民黨：先說是否暗助蔡英文

2019-09-28 17:43

影／首場粉絲見面會 郭台銘喊話：轉戰立法院

2019-09-28 18:59

稱對岸改邪歸正 馬英九：蔡總統棄孔也拋棄為政之道

2019-09-28 16:49

韓國瑜盼高鐵南延高市 交部：國民黨執政時已否決

2019-09-28 19:41

睽違11年重返黨中央 陳水扁：內心百感交集

2019-09-28 17:56

全代會展現團結氣勢 民進黨2020仍有隱憂

2019-09-28 18:36

牽手撐香港行動中市登場 洪慈庸站台聲援

2019-09-28 21:13

羅智強南下開講 籲韓粉幫韓國瑜多交朋友

2019-09-28 20:46

台商後援會成軍 韓國瑜：國家從來沒這麼危險

2019-09-28 23:55

打臉韓國瑜「小時候不准打電動」柯文哲：那時沒有電動

2019-09-29 11:45

非來不可？隔11年回黨部 扁：百感交集

2019-09-28 23:59

影／睽違11年再回黨中央 扁「百感交集」致詞24秒快閃

2019-09-28 18:17

赴美助選是「蔡賴配」前兆？ 賴清德：不用講這麼遠

2019-09-28 15:51

郭台銘不選 郭幕僚：王金平做什麼決定郭都會支持

2019-09-28 16:51

免費贈送國旗搶光光 國民姐姐：讓國旗插滿台灣

2019-09-28 13:05

綠大修國家情報法擴大反情報範圍 排除憲政意識懲共諜

2019-09-29 10:00

傳黨內建議韓國瑜任副主席 吳敦義：不必重疊

2019-09-28 15:57

郭台銘參選影片曝光 不獨善其身要兼善天下救台灣

2019-09-28 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top