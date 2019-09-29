迎接108年中華民國生日 左眷村插國旗108面旗海飄揚

2019-09-29 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國恩家慶10月即將到來，高雄市教育局與高雄市國軍眷村文化發展協會，在左營眷村文化園區舉辦「全民慶祝國慶璀璨十月插國旗」活動，親師生們在眷村插滿108面國旗，讓旗海飄揚。

為慶祝璀璨十月中華民國建國108年生日，高雄市教育局校園安全事務室主任韓必誠與三信家商、樹德家商、高雄高工的學生、老師、教官，在明建里社區活動中心廣場集合，準備好大面國旗。

高雄市國軍眷村文化發展協會表示，感謝各界熱愛國家的同胞、好朋友一同來慶賀中華民國建國108年生日，從高雄左營眷村發起的旗海飄揚慶祝活動，希望每位同胞都能夠重新燃起熱愛國家，支持國家發展的信念。愛國不分黨派、族群、年紀、男女、老幼、身分，藉此活動將愛國家的信念繼續傳揚出去，在各行各業都能為國興利。

高雄市教育局長吳榕峯帶領各校師生，一同將國旗插在左營眷村各角落，並在完成108面國旗插立布置後，大家一同高唱中華民國頌，高呼中華民國萬歲，期待師生建立愛國信念從教育做起。