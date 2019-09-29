迎接108年中華民國生日 左眷村插國旗108面旗海飄揚
國恩家慶10月即將到來，高雄市教育局與高雄市國軍眷村文化發展協會，在左營眷村文化園區舉辦「全民慶祝國慶璀璨十月插國旗」活動，親師生們在眷村插滿108面國旗，讓旗海飄揚。
為慶祝璀璨十月中華民國建國108年生日，高雄市教育局校園安全事務室主任韓必誠與三信家商、樹德家商、高雄高工的學生、老師、教官，在明建里社區活動中心廣場集合，準備好大面國旗。
高雄市國軍眷村文化發展協會表示，感謝各界熱愛國家的同胞、好朋友一同來慶賀中華民國建國108年生日，從高雄左營眷村發起的旗海飄揚慶祝活動，希望每位同胞都能夠重新燃起熱愛國家，支持國家發展的信念。愛國不分黨派、族群、年紀、男女、老幼、身分，藉此活動將愛國家的信念繼續傳揚出去，在各行各業都能為國興利。
高雄市教育局長吳榕峯帶領各校師生，一同將國旗插在左營眷村各角落，並在完成108面國旗插立布置後，大家一同高唱中華民國頌，高呼中華民國萬歲，期待師生建立愛國信念從教育做起。
眷村文化發展協會耆老及志工特別為為師生導覽眷村的由來及發展，讓參與活動者更加了解過去為台海效力榮民為國家犧牲奉獻的光榮歷史。樹德家商廣設科學生韓春穎說，很高興參與旗海飄揚立國旗活動，感覺深具意義，國家應該是每一位國民團結一致，全力來守護，看見旗海飄揚的國旗，心中有莫名的感動。樹德家商校長陳茂霖還了準備眷村特色風味早餐，讓大家感受眷村文化。
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