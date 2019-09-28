親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傘運5周年再爆衝突 示威者傘陣抵抗水炮車

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17聯合報 記者徐如宜╱即時報導

澎湖縣府舉辦的「情定澎湖灣」海島世紀婚禮與情定晚宴，今天在林投沙灘與貝殼教堂前舉行。16對新人許下愛的誓言，澎湖縣長賴峰偉為新人們證婚，祝福新人要相互包容，相互理解，幸福過一輩子。

婚禮由菊之音管絃樂團擔任開場表演，賴峰偉伉儷領著6位可愛的小花童，與16對新人們步入幸福的紅地毯。賴峰偉表示，新人們因愛相知相守、共組家庭，希望未來用「相互包容」共同面對生活上的起落、貧富貴賤、健康、疾病，用愛包容一切，永浴愛河。

賴峰偉吟詩送給新人，「心動，我在風中等你，當潮起潮落，你我在澎湖相遇，貝殼痕跡美得像詩句，細數我們愛痕的年輪，當夕陽跟海交織在一起，當石滬已成雙心，你我依然屹立不移」。議長劉陳昭玲用「愛與包容」給予新人祝福，願他們幸福美滿一輩子。

婚禮中安排別具意涵的「同心沙」儀式祝福新人永結同心，經典的「kiss 99秒」將整個婚禮帶入高潮，讓每對新人現場接吻99秒，象徵「愛你久久」。

主辦單位為每對新人們準備合影翻印蛋糕、「2019澎湖海洋派對嘉年華」紀念幣、情定文石對章及限量紀念T恤等精美好禮，還有澎湖結婚時必備的古早味炸棗與漢餅，讓新人在濃濃的愛情氛圍中完成浪漫婚禮。

澎湖縣府為16對新人舉辦「情定澎湖灣」海島世紀婚禮與情定晚宴。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府為16對新人舉辦「情定澎湖灣」海島世紀婚禮與情定晚宴。圖／澎湖縣政府提供
分享
「情定澎湖灣」海島世紀婚禮氣氛浪漫。圖／澎湖縣政府提供
「情定澎湖灣」海島世紀婚禮氣氛浪漫。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣長賴峰偉伉儷領著新人們步上幸福的紅地毯。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉伉儷領著新人們步上幸福的紅地毯。圖／澎湖縣政府提供
分享
幸福新人們步上紅地毯。
幸福新人們步上紅地毯。
分享
澎湖縣長賴峰偉為新人證婚。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉為新人證婚。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣府為16對新人舉辦「情定澎湖灣」海島世紀婚禮與情定晚宴。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府為16對新人舉辦「情定澎湖灣」海島世紀婚禮與情定晚宴。圖／澎湖縣政府提供
分享

澎湖婚禮賴峰偉

相關新聞

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

時力女議員黃捷遭辱罵 警方尚未接獲報案

2019-09-28 18:35

遊戲之前人人平等 屏東和平共融公園誰都好玩

2019-09-28 16:21

蛻變為「高雄邁阿密」 高雄遊艇業樂觀其成

2019-09-28 16:16

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

屏東縣祭孔大典循古禮 引領外籍交換生穿越時光隧道

2019-09-28 15:25

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

全國臨床診療技能競賽 「南部人」包辦前3名

2019-09-28 15:17

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

影／高市反毒志工大會師 韓國瑜授旗

2019-09-28 13:32

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

「海HIGH遊艇」熱鬧登場 60幸運兒今午登頂級遊艇

2019-09-28 12:42

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52

高雄反毒總動員 韓國瑜憂毒品由蛋黃區滲透蛋白區

2019-09-28 11:46

創客小棧成果展「金屬文創‧火樹銀花」 開放體驗手作

2019-09-28 10:26

金城重陽贈酒 明年擬改發慰問金

2019-09-27 23:39

質詢採登記抽籤 高市議員聲請假處分

2019-09-27 23:32

高市議會：抽籤 是延續第1屆議會決議

2019-09-27 23:27

環團到高雄市議會陳情 盼興達電廠燃煤機組停役

2019-09-27 23:21

韓國瑜：雙語教育兼顧城、鄉、原民區

2019-09-27 23:21

盼20多年 仁武道路拓寬 高市喊卡

2019-09-27 23:18

想要「返校」朝聖 翠華高中場景在潮州

2019-09-27 23:14

明華園在湖上實景首演八仙過海 韓國瑜稱絕

2019-09-27 20:32

影／台灣基進穿喪服抗議 與韓粉爆發衝突

2019-09-27 19:29

黃捷批市政、競選團隊混淆 韓國瑜回嗆：偏差心態嚴重

2019-09-27 18:13

再轟大港開唱！韓國瑜：不入流 貶低藝術

2019-09-27 17:05

綠議員要「國瑜解密」 車子追蹤器到底有沒有？

2019-09-27 16:22

重陽節敬老 金門長輩笑領紀念酒

2019-09-27 16:16

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／基隆港民眾登軍艦大排長龍 阿公級潛艦海獅最搶手

2019-09-28 11:56

小禎回故鄉 帶大家苗栗玩透透

2019-09-27 22:18

陸無人幽靈船東北角海域大漂流 今龜山島現蹤將拖救

2019-09-28 08:58

烘咖啡豆焦味變空汙？台北市每年投訴逾百件

2019-09-28 07:20

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

戀愛火車出發！竹縣單身聯誼秒殺 今天啟航到福隆踏青

2019-09-28 12:17

個資護過頭？攝影賽首獎陳小姐 律師：真實姓名昭公信

2019-09-28 12:16

林智堅趣味「返校」謝師恩 祝福所有老師教師節快樂

2019-09-28 16:10

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

錫安國度使徒中心動工 未來可成新竹宗教新地標

2019-09-28 14:40

另類行銷！台南傳統市場「開箱文」開放民眾拍照

2019-09-28 12:50

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

基隆基金一路落石騎士摔傷 議員指有安全威脅促改善

2019-09-28 14:38

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

「宋家味兒」傳承老奶奶手藝 劍蝦韭黃水餃有基隆海味

2019-09-28 11:08

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52

擱淺暴紅「振豐號」起火燃燒 廢墟景點消失

2019-09-28 00:01

基隆大雨「像倒的」 八堵火車站前一片汪洋

2019-09-27 23:17

太搶手！台南小小警察體驗營安排刑案現場開箱文

2019-09-28 12:06

影／嘉市新榮戲院最後巡禮 上百名教師來觀影

2019-09-28 11:31

全國重機大會師 二千輛重機停放西螺大橋超吸睛

2019-09-28 15:49

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

影／宜蘭祭孔 首位女縣長首位女正獻官

2019-09-28 09:08

盼20多年 仁武道路拓寬 高市喊卡

2019-09-27 23:18

教師這個暖舉 「姊姊的守護者」扭轉人生上台大醫

2019-09-27 23:04

嘉市教育處創意開箱文 要找「處長在哪兒？」

2019-09-28 12:51

林右昌爸爸拉手風琴一把罩 與台電送暖博愛仁愛之家

2019-09-28 16:40

林姿妙祭孔大典遲到 幕僚道歉

2019-09-28 14:59

今天山區豪雨不斷 員山子下午今年第三次分洪

2019-09-28 15:22

重陽敬老禮發送前人瑞死亡 家人怨中央、縣府不同調

2019-09-28 10:16

百家樂餐廳涉賭 盧秀燕：警察局不是吃素的

2019-09-27 23:53

麻豆交流道匝道口設計不良 立委促改善

2019-09-27 23:41

民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21

王惠美為110歲人瑞慶生 彰化敬老金縮水「錢用刀口上」

2019-09-27 23:52

爭取昆陽管制站共管 合歡山沿線打造國際級觀星點

2019-09-28 00:04

基隆八斗子祕境 步道尋幽、眺望180度海景

2019-09-26 23:46

南投縣立殯儀館擴建 將先修路

2019-09-28 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top