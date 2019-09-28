「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



澎湖縣府舉辦的「情定澎湖灣」海島世紀婚禮與情定晚宴，今天在林投沙灘與貝殼教堂前舉行。16對新人許下愛的誓言，澎湖縣長賴峰偉為新人們證婚，祝福新人要相互包容，相互理解，幸福過一輩子。

婚禮由菊之音管絃樂團擔任開場表演，賴峰偉伉儷領著6位可愛的小花童，與16對新人們步入幸福的紅地毯。賴峰偉表示，新人們因愛相知相守、共組家庭，希望未來用「相互包容」共同面對生活上的起落、貧富貴賤、健康、疾病，用愛包容一切，永浴愛河。

賴峰偉吟詩送給新人，「心動，我在風中等你，當潮起潮落，你我在澎湖相遇，貝殼痕跡美得像詩句，細數我們愛痕的年輪，當夕陽跟海交織在一起，當石滬已成雙心，你我依然屹立不移」。議長劉陳昭玲用「愛與包容」給予新人祝福，願他們幸福美滿一輩子。

婚禮中安排別具意涵的「同心沙」儀式祝福新人永結同心，經典的「kiss 99秒」將整個婚禮帶入高潮，讓每對新人現場接吻99秒，象徵「愛你久久」。