各界「送愛到慈暉」捐贈50萬元及物資

2019-09-28 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



曹賜斌整形外科診所結合高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老照護協會與沐華國際美容公司等單位，今天舉辦「送愛到慈暉」公益活動，捐贈50萬元及物資給高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園。

高雄市社會局長黃淵源、高雄市醫師公會理事長賴聰宏、長庚鳳山醫院院長廖上智、立法委員許智傑及林岱樺、沐華國際美容公司董事長謝丰益、高雄市唇顎裂暨顱顔協會理事長朱玉玲、高雄市科學美育協會理事長宋瑞珍、慈暉園董事長張調，受邀出席捐贈儀式。

曹賜斌表示，此次活動獲得各界熱烈響應，大家有錢出錢、有力出力，不少患者也一起投入愛心公益活動捐贈物資及經費。經過近一個月的宣導，診所捐贈26萬元、沐華國際美容公司捐贈新台幣12萬元、高雄市唇顎裂暨顱顔協會7萬元、高雄市科學美育協會5萬元，總共捐贈金額達50萬元，做為協助慈暉園改善園區軟硬體設備之用，另有捐贈一些清潔及醫療用品物資供學員使用。

慈暉園院長許靖勤感謝各界善心人士關懷學員，她表示，慈暉園成立已34年，目前收容78名19歲至59歲的智能障礙者，平均年齡約35歲，大都是家庭功能欠佳者。目前園中依學員的障礙程度分4個班級進行課程、作息，並透過專業物理、職能、語言治療等讓他們獲得更好的照護。