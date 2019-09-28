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各界「送愛到慈暉」捐贈50萬元及物資

2019-09-28 21:08聯合報 記者徐如宜╱即時報導

曹賜斌整形外科診所結合高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老照護協會與沐華國際美容公司等單位，今天舉辦「送愛到慈暉」公益活動，捐贈50萬元及物資給高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園。

高雄市社會局長黃淵源、高雄市醫師公會理事長賴聰宏、長庚鳳山醫院院長廖上智、立法委員許智傑及林岱樺、沐華國際美容公司董事長謝丰益、高雄市唇顎裂暨顱顔協會理事長朱玉玲、高雄市科學美育協會理事長宋瑞珍、慈暉園董事長張調，受邀出席捐贈儀式。

曹賜斌表示，此次活動獲得各界熱烈響應，大家有錢出錢、有力出力，不少患者也一起投入愛心公益活動捐贈物資及經費。經過近一個月的宣導，診所捐贈26萬元、沐華國際美容公司捐贈新台幣12萬元、高雄市唇顎裂暨顱顔協會7萬元、高雄市科學美育協會5萬元，總共捐贈金額達50萬元，做為協助慈暉園改善園區軟硬體設備之用，另有捐贈一些清潔及醫療用品物資供學員使用。

慈暉園院長許靖勤感謝各界善心人士關懷學員，她表示，慈暉園成立已34年，目前收容78名19歲至59歲的智能障礙者，平均年齡約35歲，大都是家庭功能欠佳者。目前園中依學員的障礙程度分4個班級進行課程、作息，並透過專業物理、職能、語言治療等讓他們獲得更好的照護。

許靖勤說，慈暉園冷氣、電梯、電腦部分設備老舊需要更新，在物資方面目前成人奶粉、助行器，清潔用品需要垃圾袋、地板或玻璃清潔劑、洗衣機去汙劑、一般掃把、刷地掃把、塑膠手套、棉質手套，醫療物品需要藥膏丶紗布丶繃帶等，都歡迎各界捐贈。

醫師曹賜斌表示，此次活動獲得各界熱烈響應，大家有錢出錢、有力出力，不少患者也一起...
醫師曹賜斌表示，此次活動獲得各界熱烈響應，大家有錢出錢、有力出力，不少患者也一起投入愛心公益活動捐贈物資及經費。圖／曹賜斌整形外科診所
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曹賜斌整形外科診所結合高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老...
曹賜斌整形外科診所結合高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老照護協會與沐華國際美容公司等單位，舉辦「送愛到慈暉」公益活動。圖／曹賜斌整形外科診所
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曹賜斌整形外科診所結合高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老...
曹賜斌整形外科診所結合高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老照護協會與沐華國際美容公司等單位，舉辦「送愛到慈暉」公益活動。圖／曹賜斌整形外科診所
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