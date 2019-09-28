韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府原民會今天在左營海軍運動場舉辦原住民族聯合豐年祭活動，高雄市長韓國瑜表示，原住民區面臨教育、醫療、建設、經濟等四大挑戰，，市府雖經費拮据但建設原民區經費絲毫不減，將落實推動原民區中英文雙語教育，決定在年底前設立原住民商圈及原住民夜市，讓觀光客來高雄感受在地原民美食及文化。

原住民看到韓國瑜親到場，個個都很興奮，有的高喊「市長我們支持你」、「韓國瑜，你不可以輸」，有的直接就喊凍蒜，韓國瑜繞一圈向所有攤位原住民致意，雖滿頭大汗，但依然笑容滿面和原住民握手。

韓國瑜說，原住民族聯合豐年祭儀活動今年主題族群為魯凱族，希望大家能實際參與體驗並了解魯凱族群的文化。舉辦豐年祭的活動，除了祈求祖靈庇佑豐收，也是為讓原住民的文化及語言能夠向下傳承。

原民會說，全台灣有16族原住民，各個原住民族都有不同的文化及語言，差異盛大，今年透過高雄市原住民族日，規畫系列原住民族活動，讓社會大眾更進一步認識原住民文化。

今年活動以魯凱族為主軸呈現，現場有大型鞦韆、呼喚台、石板屋及祖靈屋等大型魯凱族建物意象，以及打年糕、串琉璃珠、串小米的魯凱族文化體驗活動，希望讓民眾能更進一步了解魯凱族的文化。