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韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府原民會今天在左營海軍運動場舉辦原住民族聯合豐年祭活動，高雄市長韓國瑜表示，原住民區面臨教育、醫療、建設、經濟等四大挑戰，，市府雖經費拮据但建設原民區經費絲毫不減，將落實推動原民區中英文雙語教育，決定在年底前設立原住民商圈及原住民夜市，讓觀光客來高雄感受在地原民美食及文化。

原住民看到韓國瑜親到場，個個都很興奮，有的高喊「市長我們支持你」、「韓國瑜，你不可以輸」，有的直接就喊凍蒜，韓國瑜繞一圈向所有攤位原住民致意，雖滿頭大汗，但依然笑容滿面和原住民握手。

韓國瑜說，原住民族聯合豐年祭儀活動今年主題族群為魯凱族，希望大家能實際參與體驗並了解魯凱族群的文化。舉辦豐年祭的活動，除了祈求祖靈庇佑豐收，也是為讓原住民的文化及語言能夠向下傳承。

原民會說，全台灣有16族原住民，各個原住民族都有不同的文化及語言，差異盛大，今年透過高雄市原住民族日，規畫系列原住民族活動，讓社會大眾更進一步認識原住民文化。

今年活動以魯凱族為主軸呈現，現場有大型鞦韆、呼喚台、石板屋及祖靈屋等大型魯凱族建物意象，以及打年糕、串琉璃珠、串小米的魯凱族文化體驗活動，希望讓民眾能更進一步了解魯凱族的文化。

活動現場有上百攤琳瑯滿目的原民市集，包括原住民各式手工藝、農特產品與特色美食等攤位，希望能讓原鄉的特色產品可以順利銷售並吸引更多遊客進入原鄉觀光。

高雄市政府原民會今天在左營海軍運動場舉辦原住民族聯合豐年祭活動。記者劉學聖／攝影
高雄市政府原民會今天在左營海軍運動場舉辦原住民族聯合豐年祭活動。記者劉學聖／攝影
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原住民看到韓國瑜親到場，個個都很興奮，有的高喊「市長我們支持你!」、「韓國瑜，你...
原住民看到韓國瑜親到場，個個都很興奮，有的高喊「市長我們支持你!」、「韓國瑜，你不可以輸!」。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜繞一圈向所有攤位原住民致意，雖滿頭大汗，但依然笑容滿面和原住民握手。記者劉...
韓國瑜繞一圈向所有攤位原住民致意，雖滿頭大汗，但依然笑容滿面和原住民握手。記者劉學聖／攝影
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原住民韓國瑜魯凱族

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