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韓國瑜看返校遭諷 高市府：勿政治操作

2019-09-28 18:29中央社 高雄28日電

市長韓國瑜今天進戲院與年輕朋友觀影用行動挺國片「返校」，此舉被Wecare高雄及台灣基進嘲諷是漂白、票房破億才來蹭熱度，高市府則呼籲勿將電影票房當作政治提款機。

國片「返校」由高雄市政府參與投資，部分場景於高雄黃埔新村拍攝，與高雄擁有地緣關係，「返校」上映後好評不斷，高市府青年局籌備處下午於台鋁MLDCinema包場舉辦「返校電影欣賞會」，韓國瑜下午由青年局長林鼎超陪同到場全程觀賞「返校」，以行動挺國片。

韓國瑜表示，台灣青年的創造力非常優秀，不管是遊戲、電影、導演甚至是演員都相當出色，市府希望協助青年朋友實踐夢想，讓高雄成為青年朋友逐夢的發展樂園，藉由電影分享會讓大家知道支持青年與文化產業絕對是不分顏色，希望大家一起走進戲院，用行動支持「返校」。

韓國瑜指出，市府很樂意陪伴青年朋友一起開拓文創電影、電視市場，青年局即將成立，市府將挹注部分資源用在這塊領域，歡迎青年朋友多運用青年局，讓創業與就業得到支持的力量。

不過，「Wecare高雄」下午在臉書貼文加以嘲諷「把返校當極權惡霸漂白水」，在與議會國民黨議員聯手創造「質詢靠抽籤」，閹割議員監督權的隔天就來觀影「為自己漂白、抹上認同民主自由的假妝，那配合你6點下班而減少的540分鐘議員質詢要不要還給民主、還給市民？」

台灣基進也在臉書貼文批評韓國瑜觀影致詞絕口不提「返校」的白色恐怖背景，謹說支持國片、支持青年局，質疑韓國瑜是忘記了，還是講不出來？返校上映一週來，市府冷凍處理，質疑是直到昨天電影票房破億元，「韓國瑜才跑來電影院蹭熱度」。

高雄市政府對此則表示，文化局已再三澄清，市府新團隊上任以來對影視政策的重視絲毫未減，無論勘景、協拍和行銷宣傳都予以大力協助，尤其「返校」部分場景在高雄黃埔新村拍攝，與高雄有著地緣關係，韓國瑜早已安排觀影行程，特定政治團體不應再三散布假消息中傷、撕裂族群，將電影票房當作政治提款機，白色恐怖歷經民主轉型莫非成為「綠色恐怖」。

韓國瑜青年返校2020選舉

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