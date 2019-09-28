教師節快樂！高雄市選出SUPER教師與Special教師

2019-09-28 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教師職業工會與高雄市教師會，今天在雄女舉辦「SUPER教師獎頒獎典禮暨20周年慶」。獲獎的4位SUPER教師，分別是莊敬國小教師許國忠、右昌國中教師陳純瑩、壽山國中教師鄭汶瑜及高雄高工教師廖芳慶。

許國忠老師在學校推動「正向心理教學」，他表示，正向心理學大師Seligman曾說：如果你要快樂一小時，就去睡午覺，要快樂一天就去釣魚，要快樂一個月就去結婚，要快樂一輩子就去幫助別人。「我最大的快樂就是幫助學生，所以快樂一輩子。」

許國忠在學校教自然科，他表示，除自然學科外，最重要的是教小朋友如何面對問題、解決問題的能力，同時要有「探究」大自然的能力。其實「桌遊」是個很好的教具，可以有效教導孩子正向的能力。

高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，SUPER教師獎在這變動劇烈、價值觀混淆的時代，就像黑夜中的群星一樣，用熱情照亮學生生命，用專業引領學生方向。工會有責任讓這些默默耕耘的老師被看見。