有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



今年31歲的陳少佛原本是待業中的單親媽媽，靠著自己打拚學習「紋繡」，現在已是台灣美容界佼佼者，平均月收入約為30萬元，她深知失婚婦女找工作不易，她的美容集團樂於招聘跟她一樣際遇的媽媽，希望幫助更多失婚婦女開創出不一樣的人生。

長相甜美的陳少佛，雖然是為單親媽媽，但她不吝分享自己的創業歷程，她說，小時候家境不好，家裡有4姊妹，她排行老二，她記得，小時候爸爸當兵的薪水不高，還要靠阿嬤上山撿柴火、幫阿兵哥洗衣服貼補家用。她說，因為自己不愛讀書，高職畢業後，爸爸就對她說，該出去闖一闖了，於是她離開金門，到台灣闖蕩。

陳少佛說，剛開始到台灣工作時很苦，她從賣泳衣開始，薪水不高，又因為在外租屋，為了省錢，常常都吃饅頭、麵包度日，後來在朋友的介紹下，她開始接觸美容工作，並當起了芳療師，生活才稍微有改善。

陳少佛透露，年紀輕輕才22歲，她就結婚了，並生了個女兒，但婚姻卻只維持了短短8個月，當時的她覺得人生相當慘，於是帶著女兒投奔回娘家，在機場看到父親的那一刻，她哭的好傷心，直說自己怎麼這麼不孝，讓老父擔心，也把自己的生活過的這麼糟。回金門療傷半年，陳少佛深刻覺得，女人一定要自強，她決定要靠自己打拼，再次站起來。

陳少佛重新回台灣擔任美容芳療師時，偶然發現「紋繡」成了熱門產業，於是她辭掉工作，專心學習，她說，為了學到最頂尖的技藝，當時只要聽說有好老師，她不遠千里都會去學，甚至還數度飛往日韓進修，花掉自己全部的積蓄，甚至還跟朋友借錢。

陳少佛笑著說，剛開始手藝並不孰練，還曾經把妹妹的眉毛給做壞了，讓她哭了好幾天，相當自責，後來她下定決心，「既然要做，就要做到第一名」，也一定要把朋友都做到最漂亮，靠著不斷的努力精進，她終於在這行闖出名號。

如今她與姊姊陳少寒在「紋繡」界都相當有名氣，她經常開班授課傳授紋繡的技巧給學生，陳少寒則是經常應邀到各國擔任紋繡等美容業的評審，姊妹倆雖是同行，但各擁一片天。

陳少佛說，「紋繡」就是紋眉，40至50年代的紋眉，是永久性的，但時間久會變色；現在則是植物性色乳，約可維持1年半至2年左右，隨時可改眉型，重新設計；紋好一對眉毛，約需2小時。