遊戲之前人人平等 屏東和平共融公園誰都好玩

2019-09-28 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



遊戲之前，人人平等！台灣身心障礙兒童權利促進會推動的友伴更好玩「共融樂遊列車」，今天駛至屏東市和平公園共融遊戲場，縣長潘孟安化身「小安安」和孩童一同享受無障礙的趣味闖關遊戲；身障童盟理事長周淑菁說，和平公園落實不分你我、共同享樂的「共融」精神，讓人感動，期許更多城市友善加入，營造互相尊重、包容、共享、友善的共融城市文化。

屏東縣繼台糖、永大特色共融公園後，第3座友善兒童、身障與高齡者的和平公園共融式遊戲場在6月啟用，全區無障礙環境設施，除了國內首座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏首座鑽石轉盤、屏東首座大型滾輪滑梯、無障礙（輪椅）鞦韆外，還有從國外進口組合式的飛翔森林探險等遊具，成為親子休閒好去處。

「我要讓他們共享同一片天空！」台灣身心障礙兒童權利促進會推動的「共融樂遊列車」今天駛至和平公園 縣長潘孟安感性說，身心障礙者在過去因為環境不友善，對於遊樂設施的印象僅出現書本中，從未親身體驗玩溜滑梯俯衝滑落的舒暢感或盪鞦韆擺動帶來的涼風拂面感受，縣府特別設立3戶外大型共融式遊戲場，打造無障礙遊具，讓所有民眾都能享受同一道陽光、同一片天空。