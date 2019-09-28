蛻變為「高雄邁阿密」 高雄遊艇業樂觀其成

2019-09-28 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄國際遊艇展近年辦得有聲有色，後端遊艇泊位卻始終「聞聲不見影」，讓撩起遊艇購買慾的買主最後踩了煞車。高雄市海洋局長趙紹廉昨表示，將爭取在嘉信22號碼頭到夢時代一帶增建遊艇碼頭。遊艇業界對此樂觀其成，認為計畫如能成真，影觀應該不輸美國邁阿密。

高雄擁有天然良港，發展海洋休閒得天獨厚，但遊艇製造業雖在世界名列前茅，國人對於遊艇休憩卻是可望不可及，關鍵在於遊艇港付諸闕如，怕買了遊艇卻無處停船。

高雄市海洋局長趙紹廉昨參加「海HIGH」遊艇體驗活動開幕表示，將爭取國際頂級環球帆船賽 (Volvo Ocean Race)3年後到高雄舉辦，在此期間，包括高雄港2號、3號船渠、愛河灣到5號船渠沿岸的遊艇碼頭建設必須到位，否則有最好的遊艇卻沒地方停，沒有海域可以暢遊，是失敗的。

過去高雄市曾規畫縣區興達港及鼓山區哨船頭建造遊艇專用碼頭，可惜發展不如預期，近年因為亞灣區的推動，亞果及嘉信二遊艇業者順勢進駐建置遊艇碼頭，不過最多只能停靠3、40艘，泊位不敷所需。