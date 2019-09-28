影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午前往MLD影城，參加青年局舉辦的活動，觀看電影《返校》。韓表示，高雄市府以行動支持國片，從「出發」、「下半場」到「返校」，樂意陪伴青年朋友一起開拓文創、電影、電視市場。社群「Wecare高雄」則批評韓是把返校當極權惡霸漂白水；台灣基進高雄黨部也指韓是「票房破億蹭熱度，致詞不提白色恐怖」。

國產電影《返校》上映後好評不斷，為力挺青年創新創意與高雄市電影產業，高雄市政府青年局籌備處今天於台鋁MLD Cinema包場舉辦《返校電影欣賞會》，並與文化局合作邀請高雄的青年創業家、義守大學電影系與高師大視覺設計系學生一同到場，用行動支持國產電影。韓國瑜市長也親自參與活動表達對國片的支持。

韓國瑜表示，高雄市府以行動支持國片，第一次是包場觀影「出發」，講述馬拉松選手陳彥博在艱困環境下，以意志贏得囊括全球四項馬拉松總冠軍；第二次是支持國片「下半場」，描述一對熱愛籃球的兄弟拚搏的精神；今天第三次用行動支持國片「返校」， 這部電影有很多在高雄取景，也是高雄市文化局注入資源與心血，特別是導演與演員全部是國人。

韓國瑜說，大家都了解這幾年電影、電視製作市場愈來愈萎縮，很多年輕朋友對電影、電視藝術有無窮盡的創作力，很需要市場支持，市府很樂意陪伴青年朋友一起開拓文創、電影、電視市場。10月1日青年局將成立，也會挹注部分資源在這塊領域。希望所有青年朋友多多運用青年局，在創業、就業時得到支持力量。

青年局長林鼎超表示，很多人可能認為青年局協助創業只會侷限在科技創新或是其他前瞻技術，但設立青年局就是為了解決所有青年的問題，未來無論是人工智慧、醫療生技、文化創意、影視藝術等等，青年局不會侷限任何產業形式，只要是優秀的青年們，一定會給予全力的協助，用行動讓高雄青年可以在各個領域舞台發光發熱。

「返校」中有句熱門台詞「你是忘記了，還是害怕想起來？」社群「Wecare高雄」指韓終於想起來，《 #返校》…可以幫選舉加分，所以才要進入闃黑電影院面對黨國帶給台灣的暗黑歷史，並把返校當極權惡霸漂白水。