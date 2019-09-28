屏東縣祭孔大典循古禮 引領外籍交換生穿越時光隧道

2019-09-28 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣今天在屏東書院紀念孔子2569周年誕辰，縣長潘孟安率同各界代表，以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴；今年並安排來自美、德、法、澳、西班牙等20個國家的51名交換學生到場，見證中華文化的魅力與祭孔大典的尊師重道精神。

今年由縣長潘孟安擔任正獻官、縣政府秘書長邱黃肇崇及各界推薦代表，枋寮高中校長陳志偉、公正國中校長陳朝賢、縣立東港高中校長郝靜宜、屏東縣補教協會吳明泰理事長、高樹綠地合作社郭智偉理事主席、飛夢林家園院長羅汶欣、內埔國中校長送銘池等人擔任分獻官；高泰國中校長孫訢益、屏東玉皇宮主任委員尤聰敏、國際扶輪社3510地區總監張鴻熙等人擔任陪祭官；中正國中師生百餘人擔任樂生、歌生、佾生。

釋奠典禮首先擊晉鼓鏞鐘三回（鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴）揭開序幕，接著依樂生、歌生、佾生、糾儀官、陪祭官、分獻官、正獻官的順序就位後，按啟扉、迎神、進饌、上香、行初及初分獻禮、恭讀祝文、行鞠躬禮、行亞獻禮及亞分獻禮、行終獻禮及終分獻禮、行撤饌禮、送神、捧祝帛詣燎所、望燎、復位、闔扉撤班、禮成等儀節進行。